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Их необходимо ввести в полноценный экономический оборот - Президент о неиспользуемых землях в Алматы

17 Марта 2021 20:24
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Их необходимо ввести в полноценный экономический оборот - Президент о неиспользуемых землях в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о дефиците земли в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы Глава государства указал на необходимость реновации старых домов, в том числе в Турксибском и Жетысуском районах, озеленения, поддержания чистоты в городе, обеспечения сейсмологической безопасности при строительстве, а также установления строгого контроля в предоставлении земельных участков в горной местности.

«Известно, что в Алматы дефицит земли. Однако, по данным Генеральной прокуратуры, в городе не используется более 3,7 тысячи гектаров земли. Их необходимо ввести в полноценный экономический оборот», – сказал Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил акимату разработать интерактивную карту градостроительства для обеспечения максимальной прозрачности в данной сфере. Президент также отметил необходимость общественного контроля. По его словам, места, где требуется согласие Общественного совета для строительства, должны быть четко обозначены на карте.


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#Президент Казахстана   #Алматы  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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