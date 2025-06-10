Игрушка или ловушка: что думают психологи об автоматах-хватайках

В Шымкенте продолжается демонтаж автоматов-хватаек — игровых устройств, где за игрушку нужно схватиться металлической клешней. За безобидной на первый взгляд игрой могут скрываться серьезные психологические риски.

Корреспонденты агентства Kazinform обратились к практикующим психологам, чтобы выяснить насколько безопасны эти игры и могут ли они быть связаны с лудоманией — патологическим влечением к азартным играм.

Юлия Дворянцева подчеркивает, что «хватайки» работают по тем же принципам, что и азартные игры.

— Автоматы-хватайки — с одной стороны, это, конечно, часть развлекательной индустрии. Но с другой — это механизм, способный формировать зависимое поведение. По сути, они работают по тем же принципам, что и азартные игры. Это, в частности, переменное подкрепление, когда приз выпадает не каждый раз, а также яркие визуальные и звуковые стимулы. Создается иллюзия, что победа вот-вот будет, что еще чуть-чуть и все получится. Дополняет это ощущение контроля. Человек сам нажимает кнопку, сам «ловит» приз. Особенно у детей — а именно на них такие автоматы в первую очередь и рассчитаны, может формироваться поведенческая зависимость. Возникает постоянное желание сыграть еще, вера в удачу, что вот сейчас точно повезет. Подобные механизмы подменяют ценность реального труда и достижения целей. Когда автоматы расположены повсеместно, буквально у каждого магазина, это, безусловно, грамотный маркетинговый ход. Но с точки зрения психологии — это зона риска, особенно если нет возрастных ограничений и осознанного отношения к подобным формам досуга. Это не лудомания в прямом смысле, но вполне может стать шагом в ее сторону, — отмечает Юлия Дворянцева.

Фото: кадр из видео

Куляш Сейдалиева, семейный психолог и психотерапевт, видит угрозу не столько в самих автоматах, сколько в частоте и контексте их использования.

— С психологической точки зрения автоматы-хватайки являются фактором риска раннего формирования поведенческой зависимости. Особенно уязвимы дети, которые еще не умеют контролировать импульсы и критически оценивать происходящее. Постоянные проигрыши, перемежающиеся редкими выигрышами, стимулируют зависимое поведение и могут стать входной точкой к более серьезным формам аддикции — таким, как игровая зависимость и лудомания. Раньше автоматы-хватайки тоже существовали. Они были частью развлекательных аттракционов. Яркие, интересные, они вызывали интерес у детей и взрослых. С одной стороны, такие автоматы даже способствовали развитию координации, терпения, умению справляться с фрустрацией. Но в то время все же сохранялся акцент на умеренности и контроле, развлечения носили эпизодический характер, — делится мнением Куляш Сейдалиева.

По ее словам, важно понимать, что дело не в самих автоматах. Они не являются абсолютным злом. Как и любое развлечение, они становятся проблемой только при злоупотреблении.

— Задача взрослых в том, чтобы не запрещать все подряд, а наблюдать за поведением ребенка, вовремя объяснять природу игры, замечать тревожные признаки. Психологическая угроза кроется не в самой клешне, а в том, как часто и с какой целью ребенок к ней возвращается. Если родитель неосведомлен, поощряет такое поведение, регулярно дает деньги на игру, то тогда и возникает риск формирования зависимости. Именно на это стоит обратить внимание, — говорит Куляш Сейдалиева.

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В то же время психолог Акмарал Абдикеримова считает, что подобные автоматы не являются прямой причиной лудомании.

— Это психологическое расстройство развивается по иным причинам, происходящим в психике человека. Если рассматривать вопрос с точки зрения развития грамотного общества, то, действительно, эти автоматы не несут пользы. Однако, подходя к вопросу глубже, стоит обратить внимание на то, какие именно игры и формы развлечений предлагаются. Развлекательная индустрия может оказывать положительное влияние на развитие мышления у детей. С этой точки зрения, стоит наладить диалог с предпринимателями, чтобы не просто ограничивать количество автоматов, а направлять усилия на создание и внедрение более развивающих и полезных форм досуга. Говорю об этом как психолог, имеющий опыт работы с детьми и подростками. Моя практика как тренера строилась на использовании тренингов и развивающих игр. Именно через них мы раскрывали у детей их природные способности, формировали навыки и развивали умения, — отмечает Акмарал Абдикеримова.

Фото: кадр из видео

Эксперты едины во мнении, что главную роль играют родители, педагоги и местные власти. * Родителям следует объяснять детям принцип работы подобных устройств, не поощрять частое участие в игре и быть внимательными к первым признакам зависимости. * Школам — проводить профилактические беседы и включать тему цифровых и поведенческих зависимостей в учебные программы. * Акимату — рассмотреть возможность ограничения размещения автоматов вблизи учебных заведений и регулирования их количества в общественных местах.

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