Игровые автоматы-хватайки заполонили Шымкент

Эти устройства давно стали привычным элементом развлекательной среды: их можно встретить в торговых центрах, на входах в магазины и даже в залах ожидания. Однако если раньше они встречались преимущественно в специализированных зонах, то теперь всё чаще устанавливаются без разрешения — именно там, где много детей.

Особую обеспокоенность вызывает появление таких автоматов рядом с образовательными учреждениями. Заметно это стало в летний период, когда школьники больше времени проводят вне занятий. В Аль-Фарабийском районе за время рейдов совместно с полицией было изъято уже более десяти подобных устройств.

— Основная цель наших действий — не только соблюдение закона, но и защита детей от раннего формирования игровой зависимости. Наличие таких аппаратов отвлекает учащихся от учебы, создает ложное представление о легком получении призов и может стать первым шагом к настоящему пристрастию, — отметили представители правоохранительных органов

Фото: акимат Шымкента

С юридической точки зрения, кран-машины не попадают под определение игорного бизнеса. Согласно Закону Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», к азартным играм относятся казино, игровые автоматы, букмекерские конторы и тотализаторы. В свою очередь, результат игры в «хватайку» зависит не от случая, а от ловкости игрока. То есть такие устройства не требуют лицензии и могут быть установлены в рамках обычной предпринимательской деятельности.

Тем не менее эксперты указывают, что несмотря на формальную правовую легитимность, эти автоматы могут оказывать психологическое влияние, схожее с воздействием азартных игр. Пытаясь выиграть игрушку, дети нередко тратят значительные суммы, сталкиваясь с эффектом неопределённости выигрыша — одним из ключевых механизмов формирования зависимости.

— Маленькая и дешёвая на вид игрушка может обойтись ребёнку в разы дороже, а успех не гарантирован. Это не классический игровой автомат, но он работает по тому же психологическому принципу вовлечения, что и азартные игры, — отмечают специалисты-психологи.

Фото: акимат Шымкента

С владельцами, допустившими установку автоматов в неположенных местах, ведётся разъяснительная работа. Предпринимателям направляют официальные предупреждения с требованием демонтировать устройства. В ряде случаев рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.

— Создание безопасной и благоприятной среды для детей — задача не только государственных органов, но и всего общества. Мы продолжаем работу по противодействию незаконному размещению игровых автоматов и призываем граждан сообщать о подобных фактах. В условиях, когда технологии и цифровые развлечения становятся частью повседневной жизни всё раньше, особенно важно, чтобы дети росли в окружении, где игра остаётся источником радости и отдыха, а не скрытой формы зависимости, — подчеркнули участники рейдов.

Напомним, в Казахстане реализуется комплекс мер, направленный на развитие каждого ребенка, защиту его прав и укрепление системы образования в целом.