Игры кочевников дадут стране новых героев национальных видов спорта – Наиль Нуров

Руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров рассказал зачем Казахстану проводить Всемирные игры кочевников. По его мнению, в мире практически отсутствуют соревнования, на которых этнические спортсмены, выбравшие национальные виды спорта, могли бы выступать под своим национальным флагом, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сегодня в мировом спортивном движении сложилась небольшая парадоксальная ситуация относительно этнического или, как мы говорим, национального спорта. Он пользуется огромной популярностью по всему миру. В том числе об этом свидетельствует динамика развития Всемирных игр кочевников. За последние несколько лет количество стран-участников значительно возросло. Но в чем же состоит парадокс? Оказывается, в мире практически отсутствуют соревнования, на которых этнические спортсмены, выбравшие национальные виды спорта, могли бы выступать под своим национальным флагом. Не проводятся чемпионаты мира, азиатские и европейские игры, олимпийские игры для этнических национальных видов спорта. Это несправедливо. Всемирные игры кочевников призваны решить эту проблему. Этническим спортсменам должна предоставляться возможность выступать под флагом своей страны хотя бы раз в два года на международных соревнованиях. Вот в чем идеологическая и политическая значимость этих игр, - отметил Наиль Нуров.

По его мнению, проведение соревнований способствует развитию не только национальных видов спорта, но и массового спорта в стране.

- На мой взгляд, наиболее важная цель проведения игр кочевников заключается в их значительном влиянии на развитие национальных видов спорта в нашей стране. Игры кочевников способны создать новых героев в национальных видах спорта. Меня всегда возмущает то, что любой человек на улице может назвать фамилии наших олимпийских чемпионов, но мало кто знает героев национальных видов спорта - байге или кокпар. Мы проводим эти соревнования, чтобы дети и молодежь узнавали больше о наших национальных видах спорта и имели возможность вдохновляться героями. Популяризация национальных видов спорта в свою очередь способствует развитию массового спорта, о чем и говорил Президент, - сказал Наиль Нуров.

Он также добавил, что проведение игр кочевников имеет идеологическое и культурологическое значение.

- Проведение игр кочевников имеет идеологическое и культурологическое значение. Мы организуем их в нашей стране, чтобы подчеркнуть, что казахи являются народом, у которого глубокая связь с национальными видами спорта, характерными для кочевой цивилизации. Через эти игры мы демонстрируем миру, что Казахстан является центром кочевой цивилизации, которая зародилась на просторах Евразии. Это важно для нашей национальной идентичности и для утверждения нашего места в мировом спортивном сообществе, - заключил руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.

Напомним, V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года. Подготовка идет полным ходом. Свое участие в Играх подтвердили 89 стран. Ожидается прибытие более 2500 спортсменов. К приему иностранных гостей в Астане готовят 32 отеля. От национальной сборной к Играх кочевников готовятся 200 казахстанских спортсменов.