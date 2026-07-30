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    «Игры будущего»: казахстанские фиджитал-футболисты назвали главных соперников

    В фиджитал-футболе решающую роль играет командное взаимодействие. Об этом участники «Игр будущего» из Казахстана рассказали в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Игры Будущего»: казахстанские фиджитал-футболисты назвали главных соперников
    Кадр из видео

    Гостями программы стали любитель футбола из Актюбинской области Нуралем Байдулла, киберспортсмен из Уральска Алишер Муканали и Талгат Утепбергенов из Мангистауской области.

    По словам Нуралема Байдуллы, команда вышла на нынешний уровень благодаря опыту, полученному на нескольких международных турнирах.

    — Уже три года занимаюсь киберспортом. Сначала увидел выступление сборной Казахстана на Играх БРИКС в Казани, после чего заинтересовался этим направлением. Начал заниматься киберфутболом, затем мы выиграли чемпионат Казахстана, а позже стали победителями турнира Contenders, — рассказал Нуралем Байдулла.

    Накопленный опыт учли при подготовке к «Играм будущего». Команда одновременно проводила тактические и физические тренировки, отрабатывая каждый этап игры.

    — Это как единый механизм. В первом и втором таймах играют четыре киберспортсмена, затем в третьем и четвертом на поле выходят четыре футболиста. В фиджитал-футболе есть борта, ворота больше, аутов нет. Каждый тайм длится по пять минут. Тренеры изучают траекторию мяча после отскока от борта и строят тактику с учетом этого, — отметил Алишер Муканали.

    Подготовка не ограничивалась тренировками. Спортсмены провели товарищеский матч и изучили стиль игры будущих соперников.

    — Я профессиональный футболист. Неделю назад мы сыграли товарищеский матч, вчера также тренировались. Анализируем и другие команды. Наш первый соперник — сборная Бразилии. Всего в турнире участвуют 16 команд. Сейчас тренеры разрабатывают игровой план, и мы будем действовать в соответствии с ним, — сказал Нуралем Байдулла.

    По мнению спортсменов, главными фаворитами турнира являются сборные Испании и Мексики. При этом они уверены, что потенциал казахстанского киберфутбола продолжает расти.

    — В будущем Казахстан может воспитать известных киберспортсменов, — считают участники команды.

    Напомним, 29 июля в Астане стартовали «Игры будущего-2026».

    В рамках «Игр будущего» в Астане состоялся матч дисциплины Phygital Basketball, в котором казахстанская команда GTB KZ встретилась с представителями Китая — HandsomeMDMX.

    Игры Будущего - 2026 Киберспорт Бүгін Live JIBEK JOLY
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор