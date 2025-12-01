Игры Будущего-2025 начались в Абу Даби

Церемонию открытия посетили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль-Нахайан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Среди почетных гостей также были известные политики, спортсмены и звезды киберспорта.

В престижном турнире принимают участие казахстанские спортивные клубы по дисциплинам фиджитал футбол, фиджитал баскетбол и фиджитал шутер CS2.

Казахстан представлен тремя сильными клубами: XGoat — победители по CS2 на Играх Будущего 2024 в Казани, UEL Team — победители отборочных по фиджитал футболу и профессиональный баскетбольный клуб PBC Astana, в составе которой играют спортсмены национальной сборной.

С 18 по 23 декабря в выставочном центре правительства Абу-Даби ADNEC более 850 участников из более чем 60 стран будут соревноваться в 11 гибридных дисциплинах.

В августе в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова прошел отборочный турнир Road to Abu Dhabi, который стал ключевым этапом для команд от Казахстана на пути к участию в Играх Будущего 2025.