    22:30, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Иглу из брюшной полости младенца извлекли врачи в Туркестане

    В инфекционное отделение городской центральной больницы 8-месячного младенца доставили с подозрением на корь. Ребенок был беспокойным, у него держалась высокая температура. Однако обследование показало, что причина тяжелого состояния оказалась совсем иной, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Во время рентгенологического исследования врачи обнаружили в брюшной полости восьмимесячного малыша инородный предмет — иглу. Именно она, а не инфекционное заболевание, спровоцировала боль и высокую температуру.

    По словам медиков, игла попала в организм младенца не через пищеварительный тракт. Она проникла извне — в области печени. Мать ребенка подтвердила, что малыш не мог проглотить иглу самостоятельно.

    К спасению ребенка подключились врачи городской центральной и детской больниц Туркестана. Младенца экстренно прооперировали, после чего провели полный комплекс необходимого лечения.

    — Благодаря своевременно проведенной операции и дальнейшему лечению состояние ребенка стабильно улучшается, восстановление идет быстро, — сообщили в областном управлении здравоохранения.

    После случившегося мать малыша обратилась к другим родителям с призывом быть предельно внимательными к безопасности детей и не оставлять мелкие бытовые предметы в зоне их доступа.

    Подобные случаи в регионе не единичны. Ранее в Туркестанской области годовалый ребенок проглотил металлический болт длиной около четырех сантиметров. Инородный предмет застрял в гортани, и малышу также потребовалась срочная операция.

     

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
