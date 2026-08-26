ICE задержала рекордное число мигрантов в США с начала второго срока Трампа

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) задержала в июле почти 50 000 человек, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Это максимум за месяц с начала второго срока Дональда Трампа на посту президента, свидетельствуют данные правительства, проанализированные агентством Associated Press.

Так в июле ICE произвела 49 571 задержание, что на 15% больше, чем в июне (43 021), и на 70% больше, чем в феврале (29 241).

Euronews отмечает, что резкий рост числа задержаний мигрантов связан с тем, что администрация Трампа продолжает курс на массовые депортации, переходя от громких операций в крупнейших городах США к менее заметным мерам по обеспечению миграционного контроля на всей территории.

На фоне увеличения числа задержаний, чему способствует дополнительный набор сотрудников, ICE задерживает людей во время остановок автомобилей и все активнее опирается на помощь правоохранительных органов штатов и местных властей в исполнении миграционного законодательства. Сотрудники ICE также начали задерживать выходцев с Гаити, которые лишились защиты от депортации, говорится в публикации.

— Новые показатели свидетельствуют, что власти «не прекращали применение миграционного законодательства. Они просто сменили тактику и действуют даже эффективнее, — заявил Марк Крикорян из Центра по изучению миграции, выступающего за ужесточение политики.

За последний год резко выросло число задержаний, которые проводят полицейские управления штатов и муниципалитетов, сотрудничающие с ICE.

На такие совместные программы, которые ICE активно расширяет, предлагая участвующим структурам щедрые финансовые стимулы, в июле пришлись 6 500 задержаний, или около 13% от общего числа. Годом ранее их доля не достигала и 5% ежемесячных задержаний ICE, отмечают обозреватели.

На Техас и Флориду в июле пришлось почти 20 000 задержаний, что подчеркивает растущую роль этих двух штатов в реализации политики массовых депортаций администрации Трампа.

Оба штата расширили сотрудничество с ICE в рамках так называемых соглашений по разделу 287(g), позволяющих полицейским штатов и местным правоохранительным органам выполнять отдельные функции федеральной миграционной службы.

Плакат на памятной церемонии в Льюистоне с именами американских граждан, погибших от рук федеральных агентов, 14 июля 2026 г. AP Photo

Администрация Трампа неоднократно заявляла, что ее миграционные рейды нацелены на людей, совершивших преступления в США, и призваны повысить уровень общественной безопасности.

При этом данные показывают, что более чем у половины задержанных в июле не было судимостей и против них не выдвигались обвинения. Менее четверти были осуждены за какие-либо преступления, говорится в публикации.

Половина задержаний была произведена вне мест содержания под стражей: агенты ICE задерживали людей в их сообществе, а не забирали тех, кто уже находился в тюрьмах или под стражей местной полиции.

По меньшей мере 10 человек погибли при столкновениях с сотрудниками миграционных служб с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом и начал новую кампанию по ужесточению миграционной политики.

Напомним, казахстанец оказался под стражей ICE в США: МИД выясняет обстоятельства.

Ранее сообщалось о том, что агентов иммиграционной службы США хотят вооружить электрошоковыми перчатками.