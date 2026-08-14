Агентов иммиграционной службы США хотят вооружить электрошоковыми перчатками

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) рассматривает закупку специальных перчаток, способных бить током людей, которые оказывают сопротивление сотрудникам службы. На эти устройства планируется потратить от до 20 млн долларов, передает агентство Kazinform.

Согласно уведомлению Министерства внутренней безопасности США (DHS), ICE планирует приобрести устройства, которые официально называются «средствами отвлечения и деэскалации с использованием электропроводности».

Речь идет о разработке G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter — «генератор низковольтного выходного напряжения») американской компании Compliant Technologies. Примечательно, что сама аббревиатура созвучна слову «glove» (перчатка).

В обычном режиме устройство используется как стандартная служебная перчатка, однако сотрудник может включить электрический режим.

При непосредственном контакте с кожей человека перчатка наносит болезненный электрический разряд. Предполагается, что устройство будут применять к людям, оказывающим физическое сопротивление при задержании.

Производитель отдельно указывает, что такие перчатки нельзя использовать в качестве наказания или против людей, которые оказывают только словесное сопротивление. Компания также не рекомендует применять их в отношении детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Однако правозащитники опасаются, что сотрудники ICE смогут применять электрошок незаметно для окружающих.

— Теперь они смогут применять электрический разряд простым нажатием кнопки, которое, возможно, никто не увидит, — заявила представитель Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Дженн Ролник Борчетта.

Отметим, что при администрации Дональда Трампа ICE расширяет операции по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства. Одновременно власти США намерены увеличить число нагрудных камер у сотрудников службы. В каждой группе ICE, участвующей в задержаниях, камерой будет оснащен как минимум один сотрудник.

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