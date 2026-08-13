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    Колумбия разрешила США проводить операции против наркокартелей

    Колумбия при новом президенте Абелардо де ла Эсприелья разрешила США проводить на своей территории совместные военные операции против наркоторговли и наркотерроризма, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Колумбия разрешила США проводить операции против наркокартелей
    Фото: АР

    Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время заседания Коалиции стран Америки по борьбе с наркокартелями (Americas Counter-Cartel Coalition) в Панаме.

    Коалиция была создана по инициативе президента США Дональда Трампа и объединяет 19 стран региона, среди которых Аргентина, Сальвадор, Эквадор и Гондурас.

    Трамп
    Фото: dynamo.kiev.ua

    Решение Боготы означает серьезное изменение политики безопасности страны. Колумбия постепенно отказывается от проводившейся при предыдущем президенте Густаво Петро политики «тотального мира» и переходит к более жестким методам борьбы с наркоторговлей.

    Ранее сообщалось, что США выделят 1 млрд долларов новому президенту Колумбии для борьбы с наркокартелями. Напомним, национальный избирательный совет (CNE) Колумбии официально объявил победителем президентских выборов, состоявшихся 21 июня, правого кандидата Абелардо де ла Эсприелью.

    Военные Армия В мире Борьба с наркотиками Мировые новости США Дональд Трамп
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор