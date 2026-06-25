Избран новый президент Колумбии
Национальный избирательный совет (CNE) Колумбии официально объявил победителем президентских выборов, состоявшихся 21 июня, правого кандидата Абелардо де ла Эсприелью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Кандидат от движения «Защитники Родины» Эсприелья одержал победу во втором туре выборов, набрав 49,66% голосов против 48,70% у кандидата от правящей коалиции «Исторический пакт» Ивана Сепеды.
Согласно решению Национального избирательного совета (CNE), Эсприелья вступит в должность президента 7 августа, сменив Густаво Петро, и будет руководить страной до 2030 года.
Абелардо де ла Эсприэлье 47 лет. По профессии он юрист. Эсприэлья позиционирует себя как сторонник президента США Дональда Трампа и называет себя «Эль Тигро».
Среди ключевых обещаний Эсприельи — строительство 10 «мега-тюрем», отказ от политики «Полного мира», проводимой правительством Петро, и ужесточение стратегии безопасности с упором на военные методы в борьбе с наркотрафиком и вооруженными группировками.
Предвыборная кампания в Колумбии сопровождалась серьезными обвинениями. Левый кандидат Иван Сепеда обвинял Эсприэлью в связях с военизированными группировками и заявлял, что в начале 2000-х годов тот оказывал им юридическую и политическую поддержку.
Ранее США ввели санкции против президента Колумбии и его семьи.