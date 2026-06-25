Избран новый президент Колумбии

Национальный избирательный совет (CNE) Колумбии официально объявил победителем президентских выборов, состоявшихся 21 июня, правого кандидата Абелардо де ла Эсприелью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Кандидат от движения «Защитники Родины» Эсприелья одержал победу во втором туре выборов, набрав 49,66% голосов против 48,70% у кандидата от правящей коалиции «Исторический пакт» Ивана Сепеды.

Согласно решению Национального избирательного совета (CNE), Эсприелья вступит в должность президента 7 августа, сменив Густаво Петро, и будет руководить страной до 2030 года.

Абелардо де ла Эсприэлье 47 лет. По профессии он юрист. Эсприэлья позиционирует себя как сторонник президента США Дональда Трампа и называет себя «Эль Тигро».

Среди ключевых обещаний Эсприельи — строительство 10 «мега-тюрем», отказ от политики «Полного мира», проводимой правительством Петро, и ужесточение стратегии безопасности с упором на военные методы в борьбе с наркотрафиком и вооруженными группировками.

Предвыборная кампания в Колумбии сопровождалась серьезными обвинениями. Левый кандидат Иван Сепеда обвинял Эсприэлью в связях с военизированными группировками и заявлял, что в начале 2000-х годов тот оказывал им юридическую и политическую поддержку.

Ранее США ввели санкции против президента Колумбии и его семьи.