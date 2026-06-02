Второй тур президентских выборов пройдет в Колумбии

По итогам первого тура президентских выборов в Колумбии победу одержал представитель оппозиционной партии Абелардо де ла Эсприэлья, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

На втором месте — сторонник действующего главы государства, Иван Сепеда. 21 июня они встретятся во втором туре.

Кандидат от прогрессивных сил Иван Сепеда признал, что его штаб не обнаружил признаков нарушений, ставящих под сомнение результаты первого тура воскресных президентских выборов в Колумбии.

После проведенных его командой проверок, Сепеда согласился с безоговорочной победой соперника — консервативного юриста Абелардо де ла Эсприэльи — и выразил готовность встретиться с ним во втором туре.

Кандидат от левых пояснил, что его команда еще в ночь выборов запустила механизм наблюдения и перепроверки после первоначальных сомнений в предварительном подсчете голосов. Это недоверия разделял и президент Густаво Петро, политический союзник Сепеды.

Согласно официальным данным избирательного реестра, де ла Эсприэлья из движения «Защитники Отечества» получил 43,7% голосов против 40,9% у Сепеды из «Исторического пакта» — политического объединения действующего президента Петро. Разрыв составил 673 138 бюллетеней, что делает неизбежным второй тур, его назначили на 21 июня.

Явка достигла 57,88%, став самым высоким показателем для первого тура с момента принятия Конституции 1991 года. Аналитики расценили такой результат как поражение прогрессивного блока, поддерживающего правительство. Пока Сепеда предлагает углублять социальные программы и продолжать мирные переговоры, де ла Эсприэлья выступает за жесткий курс, сокращение роли государства и усиление военного давления на незаконные вооруженные группировки.

Кампания перед вторым туром стартовала в условиях сильной поляризации. Сепеда вызвал соперника на очные публичные дебаты, тогда как де ла Эсприэлья потребовал от него безоговорочно признать итоги голосования. При том что на обоих флангах политического спектра уже формируются союзы, оба кандидата будут добиваться поддержки избирателей, голосовавших в первом туре за другие варианты, подчеркивают политологи