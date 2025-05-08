Ыбырайым Сулейменов — герой страны любимый народом

Халық Қаһарманы, кавалер ордена Ленина и ордена Красной Звезды родился в нынешнем Сарысуском районе Жамбылской области. Тогда многие уходили на фронт совсем еще зелеными юнцами. Ыбырайым Сулейменов был исключением — в Красную Армию его призвали осенью 1941 года в возрасте 30 лет, а год спустя он попал на фронт. Он не мог остаться в стороне, а во время учебы показал себя инициативным солдатом. Когда командир спросил молодых бойцов, кто хочет на курсы снайперов, Сулейменов первым поднял руку.

Фото: из личного архива

Простому сельскому трактористу было суждено сыграть важную роль в предстоящих сражениях. Благодаря своей сноровке, ловкости и внимательности, он сумел проявить себя и получить снайперскую винтовку.

— Мой брат был очень добрым и воспитанным. Я прекрасно помню тот день, когда он уезжал на фронт — мне тогда было всего 6 лет. Прощаясь, Ыбырайым наказал быть достойными, упорно трудиться и обещал вернуться с победой. К сожалению, не смог. Он обещал много писать, и свое обещание держал, — вспоминает сестра героя Айткуль Сулейменова.

Фото: из личного архива

На фронт в годы войны из дома Сулейменовых ушли 5 братьев. Вернулся только один — Ыскак. Где и как он нес службу сегодня родные уже и не помнят, знают лишь, что ему выпала нелегкая роль полевого санитара.

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

Стрелять Ыбырайым любил и умел, до войны он часто охотился на диких животных. Винтовку в руках держал умело, а острый ум позволял безошибочно производить в голове все необходимые расчеты, вносить поправки на расстояние и ветер — стрелял степной охотник безошибочно.

Фото: из личного архива

— Официально задокументировано, что дядя сразил на поле боя 289 солдат и офицеров вермахта. Об этом часто вспоминают до сих пор, когда в его честь проводят снайперские соревнования. Это регулярные и масштабные состязания проходят на стрельбище на звание самого меткого. Конечно же, подвиги прославленного земляка снайпера там являются главной темой для обсуждения, — рассказывает внук.

Свой последний бой Ыбырайым Сулейменов провел 16 октября 1943 года с превосходящими силами противника у станции Изоча на высоте 173,3 м, западнее города Невеля. Неравная битва, в ходе которой бойцы сражались с превосходящими силами противника, закончилась отступлением. Отход советских войск прикрывали наши земляки — левый фланг взяла на себя пулеметчица Маншук Маметова, а правый достался Ыбырайыму Сулейменову. Им удалось отбить две атаки, но за спасение боевых товарищей оба отдали свои жизни.

За этот подвиг их посмертно представили к званию Героя Советского союза. Маншук Маметова свою высшую награду получила, а вот Сулейменова тогда удостоили орденом Ленина.

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

— Его дважды представляли к званию героя, но оба раза отклоняли. Больше полувека семья ждала и надеялась на это, что его подвиг не забудут. Мама каждый год переживала, все думала, что не успеет увидеть признания боевых заслуг брата, — говорит племянник снайпера Ертай Жумадилов.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

В 2023 году историческую несправедливость исправили. На 78-годовщину Великой Победы родные поехали в Астану, где из рук Президента Касым-Жомарта Токаева получили награду и звание «Халық Қаһарманы» для жамбылского героя.

Фото: из личного архива

— Это был очень радостный момент. Окрыленные мы несколько дней гуляли по Астане с улыбкой, очень приятно, что его заслуги были отмечены настолько высоко, ведь ветераны дали нам вторую жизнь. Они сражались и погибали ради нас, — добавил он.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Сегодня в Таразе именем Ыбырайыма Сулейменова названы школа и центральная улица, а десять лет назад на этой улице неподалеку от дома, где снайпер жил до войны, герою установили памятник.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

— Он погиб в октябре, спустя пару недель к нам пришли из обкома партии. Вместе с похоронкой передали, что Ыбырайым погиб как герой и в его честь назовут улицу, — вспоминает Айткуль Сулейменова.

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

Для этой цели выбрали Биликульскую улицу, где он жил до войны.

Время шло, многое вокруг менялось. Улицы города (особенно центральные) переименовывались по несколько раз, так что каждое новое поколение таразцев знали их под своим актуальным названием. Но посягнуть на улицу Сулейменова за 82 года никто не позволил.

Очень много для сохранения памяти о герое сделал его шурин (супруг Айткуль Сулейменовой Жатай Жумадилов).

Фото: из личного архива

Он собирал по крупицам историю его жизни. Газетные вырезки, официальные документы советских времен, фронтовые письма. Большую часть своего труда он собрал воедино и выпустил книгу «Ыбырайым Батыр». В ней подробная история жизни и подвигов снайпера. Ее небольшим тиражом выпустили в 1996 году.

Жатай Жумадилов организовывал соревнования и тематические вечера, когда в гости приезжали фронтовики, знакомые с Сулейменовым, он не упускал возможности узнать что-то новое для себя. Не исключено, что именно его усилия сыграли большую роль в таком широком признании подвига родственника.

Фото: из личного архива

Городская средняя школа № 37 сегодня носит имя Ыбырайыма Сулейменова. Ее переименовали в 1977 году. Ее ученики и выпускники особенно чтят память героя. В стенах школы организован уютный уголок памяти, где собраны фото и литература о жизни и подвигах Сулейменова. Там часто собираются ученики, проводятся патриотические встречи и вечера памяти.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Сейчас усилиями педагогов и выпускников школы снимается фильм об Ыбырайыме Сулейменове, правда никаких деталей и даже ориентировочных сроков выхода еще нет.

Относительно недавно, когда по всему Таразу стали появляться муралы с портретами героев и знаменитых исторических личностей, дом № 43 в микрорайоне Жансая украсили портретом Сулейменова. Рядом с ним нарисовали еще одного прославленного земляка — Бауыржана Момышулы.

Фото: из личного архива

В 1939 году незадолго до войны Сулейменов переехал из родного района в Жамбылский, где также работал трактористом на Жамбылской МТС. Дом, где тогда жил герой, и по сей день стоит на улице, названной в его честь. Интересно, что по воспоминаниям аксакалов семьи, тогда это был домик на окраине, а сегодня — это самый центр города. Дом не остался в семье, много лет служил разным целям, а последние годы в нем работает магазин.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Интересно, что дом родителей героя также расположен на улице, названной в честь их сына. Правда, там сегодня тоже живут другие люди.

Фото: из личного архива

— Улица Сулейменова длинная, проходит через весь Тараз, несколько раз изгибается и меняет свое направление. Но, что интересно, в конце она выходит на трассу, ведущую в родной аул, где родился Ыбырайым Сулейменов, — говорит Ертай Жумадилов.

Вместе с Ыбырайымом в Великой Отечественной войне погибли еще три брата Сулейменовых. От них с самого отъезда не было вестей — ни писем, ни новостей. До сих пор семья ничего не знает об их судьбе — где и как они воевали, где погибли. Места захоронения даже усилиями многих поисковиков найти не удалось.

Фото: из личного архива

Судьба нашего героя же не затерялась в истории. Сначала тело героя было захоронено в братской могиле на улице Маншук Маметовой.

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

Потом его перезахоронили и установили памятник. Родные Сулейменова ездили в город Невель и отвезли к нему на могилу горсть родной земли. Сейчас в небольшом городе в Псковской области в России одна из улиц также названа в честь героя, погибшего там. На одном из домов по этой улице установлена мемориальная табличка.

Говорят, что человек живет, пока жива память о нем — если это правда, то Ыбырайым Сулейменов будет жить вечно.

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