IAUP и AlmaU объединили мировое академическое сообщество

В Алматы впервые в Центральной Азии состоялась региональная конференция Международной ассоциации президентов университетов (IAUP) — одного из ведущих мировых объединений руководителей вузов, передает агентство Kazinform со ссылкой на AlmaU.

Конференция на тему «Impact-driven Universities: Education, Leadership and Societal Change» прошла 12–13 июня в Алматы.

Мероприятие собрало более 150 руководителей университетов, представителей международных организаций и экспертного сообщества из 27 стран мира. Организаторами выступили AlmaU и IAUP при поддержке Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан и международных партнеров.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что проведение конференции открывает новые возможности для международного сотрудничества в сфере высшего образования в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.

Президент IAUP и основатель Sias University Шон Чен подчеркнул важность подобных площадок для развития международного сотрудничества и обмена опытом.

Фото: AlmaU

Одной из ключевых тем конференции стало будущее университетов в эпоху ИИ. Также обсуждались качество образования, устойчивое развитие и роль Центральной Азии в мировой академической среде.

Основатель и президент AlmaU Асылбек Кожахметов отметил, что университеты региона готовы не только следовать мировым тенденциям, но и участвовать в их формировании, развивая образовательные инновации и международное партнерство.

Фото: AlmaU

В рамках конференции состоялись пленарная сессия и панельные дискуссии с участием более 35 спикеров. Основными темами стали стандарты качества образования, развитие результат-ориентированных и предпринимательских университетов, а также их вклад в достижение целей устойчивого развития.

Также состоялась презентация международного издания «Universities After AI: Voices from the Global Frontier», посвященного трансформации университетов в эпоху искусственного интеллекта, под редакцией Павла Лукши и Шолпан Тазабек с предисловием министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека.

По итогам конференции было подписано 37 меморандумов о взаимопонимании между 25 университетами из 15 стран.

Фото: AlmaU

Проведение IAUP Central Asia 2026 укрепило международный статус Казахстана как регионального центра образования, науки и инноваций. После конференции в AlmaU стартовал интенсив для руководителей вузов «Impactful Leadership for Rectors & University Executives».