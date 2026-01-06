РУ
    13:45, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Hyundai внедрит 30 тысяч человекоподобных роботов на своих заводах

    Южнокорейская компания Hyundai Motor Group начнет внедрение человекоподобных роботов на своих заводах с 2028 года, передает агентство Kazinform. 

    Hyundai планирует использовать на заводах 30 тысяч человекоподобных роботов
    Фото: Hyundai.com

    Как сообащет Axios, в понедельник на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе южнокорейская компания представила робота-гуманоида Atlas, который будет интегрирован в глобальную сеть, включая завод в американском штате Джорджия.

    Роботы Atlas, предназначенные для общего промышленного применения, помогут снизить физическую нагрузку на работников, справляться с потенциально опасными задачами и откроют путь для более широкого применения этой технологии.

    В план входит разработка технологии, позволяющей к 2028 году производить 30 000 человекоподобных роботов Atlas в год. 

    Их внедрение будет осуществляться постепенно, начиная с 2028 года на заводе в американском штате Джорджия, где Hyundai производит электромобили и гибридные автомобили. 

    На начальном этапе роботы будут работать над задачами, доказавшими свою эффективность с точки зрения безопасности и качества, такими как последовательность сборки деталей. К 2030 году роботы Atlas будут обучены сборке автомобильных компонентов. Со временем они будут выполнять более сложные задачи, требующие повторяющихся движений и переноски тяжелых грузов, что, по словам компании, сделает работу на заводе более безопасной и менее утомительной.

    Выступая на выставке CES, вице-председатель Hyundai Чжэхун Чан признал опасения, что из-за роботов работники-люди могут потерять работу. Однако он заявил, что люди по-прежнему будут нужны, в том числе для обучения роботов.

    Ранее Илон Маск сообщил, что готовит «армию роботов» Optimus от Tesla. 

