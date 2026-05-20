Хвойные деревья в дендропарке Шымкента желтеют и засыхают

Жители Шымкента вновь обеспокоены состоянием дендропарка имени Асанбая Аскарова. После публикации в социальных сетях видео, снятого с дрона, горожане начали жаловаться на большое количество пожелтевших и высохших хвойных деревьев, передает корреспондент агентства Kazinform.

На кадрах, опубликованных в Threads и Instagram, отчетливо видны участки парка с поврежденными хвойными насаждениями.

Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсетей. В комментариях шымкентцы бьют тревогу и критикуют ответственные службы, отмечая, что главный зеленый оазис мегаполиса постепенно теряет свой прежний облик.

— Сердце кровью обливается, когда смотришь на эти кадры. Дендропарк всегда был гордостью Шымкента, а теперь превращается в сухостой. Если срочно не принять меры, можно потерять этот уникальный лесной массив, который создавался десятилетиями, — подчеркивают горожане.

Жители призвали власти усилить контроль за состоянием зеленого фонда парка и проверить работу системы полива.

В управлении развития комфортной городской среды Шымкента причиной ухудшения состояния хвойных деревьев назвали аномальные весенние заморозки.

— В марте текущего года в Шымкенте было зафиксировано резкое понижение температуры воздуха в ночное время до -14°C. Такой температурный скачок негативно сказался на состоянии хвойных пород деревьев. В результате морозов произошло повреждение клеток растений, из-за чего замедлился процесс фотосинтеза, хвоя начала желтеть, — сообщили в ведомстве.

В профильном управлении заверили, что сейчас принимаются экстренные меры для спасения лесного фонда дендропарка.

— В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы. Для укрепления иммунитета растений, развития корневой системы и восстановления хвойных насаждений применяются удобрения «Циркон», «Bona Forte» и «Эдагум», — отметили специалисты управления.

Тема состояния дендропарка в Шымкенте поднимается не впервые. Ранее общественный резонанс вызвали планы по строительству библиотеки и шахматного клуба на территории парка. Тогда в акимате заверили, что ни одно дерево не будет вырублено, новые объекты направлены на повышение комфорта посетителей, а не на коммерциализацию территории.

Ухудшение состояния газонов в дендропарке связывали с высокой посещаемостью, массовыми пикниками и прогулками.

В одном из самых посещаемых парков города выявили проблемы с системой видеонаблюдения — из 60 установленных камер исправными оказались лишь 20.

Напомним, Шымкентский дендропарк был основан в 1979 году на месте бывшей свалки. В период своего расцвета он занимал 151 гектар и насчитывал более 500 тысяч деревьев, а также свыше тысячи видов кустарников, включая редкие и экзотические породы.

Из-за засухи последних лет и отсутствия поливной воды биологическое разнообразие парка сократилось в 2,5 раза. За три года без полноценного орошения погибло около 8 тысяч деревьев. Проблемы начались после повреждения водопроводных труб при строительстве транспортной развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова.

В 2024 году в государственную собственность удалось вернуть 28 соток земли дендропарка, которые были незаконно переданы частным лицам в 2005 году.

Сегодня в дендрологическом парке Шымкента насчитывается порядка 330 видов деревьев и кустарников.