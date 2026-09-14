Хуситы заявили об атаке на саудовскую авиабазу десятками ракет и беспилотников

Возобновление масштабных боевых действий в Йемене сопровождается ростом угроз безопасности соседних государств и судоходству в Красном море, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Йеменские хуситы в понедельник заявили о массированном ударе по авиабазе имени короля Халида в городе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии. Заявление распространило подконтрольное движению «Ансар Аллах» агентство SABA.

По словам военного представителя хуситов Яхьи Сари, в атаке были задействованы десятки баллистических ракет и беспилотников. Целями стали авиационные ангары, радиолокационные системы, взлетно-посадочные полосы и склады боеприпасов.

Хуситы заявили о прямых попаданиях и значительном ущербе авиабазе. Саудовская Аравия пока не подтвердила эти сведения.

Движение назвало операцию ответом на более чем 300 ударов саудовской авиации по территории Йемена за последние пять дней.

По утверждению хуситов, в налетах участвовали истребители F-15 и Typhoon, вылетавшие с авиабаз в Хамис-Мушайте и Таифе.

— Любая новая агрессия будет встречена более масштабными и интенсивными операциями, — говорится в заявлении хуситов.

Служба гражданской обороны Саудовской Аравии объявила предупреждение об опасности в районе Хамис-Мушайта, однако позднее сообщила, что угроза миновала. Жителей призвали соблюдать указания экстренных служб, не собираться на улицах и не снимать происходящее.

Alert: The danger has passed in Khamis Mushait Governorate. For your safety, continue following #CivilDefense instructions and avoid gathering and filming. In case of emergency, call (998). https://t.co/HjzIjsyCMC — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 14, 2026

По данным саудовских властей, в результате ракетных ударов и атак беспилотников на юге страны на прошлой неделе пострадали 73 мирных жителя. Нападения также привели к пожарам и временным перебоям в работе энергетических объектов.

Эскалация происходит на фоне усиления боевых действий на западе Йемена. Поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы сообщили, что отбили часть позиций в провинции Таиз и продолжают продвижение при поддержке авиации.

Yemen's Houthis say Saudi Arabia launched more than 50 strikes against their positions in 24 hours. Fighting between the Iran-backed group and Saudi-backed government forces renewed in July when the Houthis declared a maritime blockade on Saudi Arabia and began targeting its ships in the Red Sea https://t.co/cMLZEmBk6E — AFP News Agency (@AFP) September 14, 2026

Одновременно хуситы расширяют присутствие у стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива. Как сообщает AP движение хуситов заняло острова Большой и Малый Ханиш примерно в 160 км к северу от пролива. Ранее хуситы захватили остров Перим у входа в Красное море.

Баб-эль-Мандебский пролив связывает Красное море с Аденским заливом и служит одним из ключевых маршрутов мировой торговли и поставок энергоносителей.

По последним данным Международной организации по миграции, из-за обострения боевых действий в Йемене свои дома покинули более 85 тысяч человек. Еще свыше двух тысяч жителей страны бежали в Джибути.

Хуситы контролируют столицу Йемена Сану и значительную часть севера страны с 2014 года. Противостоящие им силы поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

На минувшей неделе правительственные силы Йемена начали наступление на хуситов.