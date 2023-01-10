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Художественный фильм с применением дыма и пиротехники снимают на улицах Алматы

10 Января 2023, 14:48
Художественный фильм с применением дыма и пиротехники снимают на улицах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жителей и гостей Алматы предупредили о съемках художественного фильма на разных открытых локациях города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«С 9-го января и до начала февраля в городе Алматы на разных открытых локациях пройдут съемки художественного фильма с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков. Некоторые съемки будут включать в себя сцены с большим количеством массовки.

Съемочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съемочным локациям домов за несколько дней до старта съемок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях.

В этой связи просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к съемочному процессу», - говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.


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