Хозяйства Сузака произвели 180 тонн рыбной продукции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день товарным рыбоводством по региону занимаются 156 субъектов предпринимательства. Субсидирование аквакультуры со стороны государства оказывает положительное влияние на развитие рыбного хозяйства. Всем, кто занимается рыбным хозяйством, предоставляются льготы и субсидии со стороны государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.



Всего производством товарной рыбы в Созакском районе занимаются восемь хозяйств. По словам председателя «Kaz.Gold.Fish» Нурахмета Казакбаева, предприятие, начавшее свою работу в 2015 года, в этом году планирует получить 180 тонн продукции, а осенью запустит 500 тыс. мальков и получит 200 тонн продукции. Кроме того, крестьяне будут поддержаны, а 30% затрат на закуп кормов, используемых при рыбоводстве, будут субсидироваться государством.

- Мы занимаемся выращиванием товарной рыбы на водохранилище «Бабата». Тут горбатый и белый амур, карп. С 2018 года государство оказывает поддержку. В прошлом году по поручению акима области профильное управление поддержало товарных рыбоводов, их проекты субсидируются государством. Заниматься товарной рыбой нелегко, за год вы не сможете получить урожай. Мальки дают урожай только через три года. До тех пор нужно вкладывать средства и ухаживать за мальками. В прошлом году аким области ознакомился с проектом нашего завода по производству рыбных кормов. Без корма эту отрасль сложно развивать. Было предложено предоставить льготный кредит. Если его предоставят, то мы построим завод по производству кормов для рыбы. Если бы мы сами производили наживку, то это было бы очень выгодно. Наша рыба не экспортируется - продается только на внутренних рынках. В перспективе мы планируем начать выращивать судака и запустить завод по переработке рыбной продукции, - сказал Нурахмет Казакбаев.

В настоящее время семь объединенных хозяйств сформировали Созакский сельскохозяйственный производственный кооператив рыбной продукции и ведут работу по строительству завода по производству рыбных кормов. Пока же прикорм им приходится покупать извне.

«Kaz.Gold.Fish» в 2015 году запустило в свои пруды 100 тыс. мальков, в 2016 году - 120 тыс., в 2017 году - 80 тыс., в 2018 году - 120 тыс., в 2019 году - 100 тыс., в 2020 году - 400 тыс., в 2021 году - 900 тыс., в 2022 году - 750 тыс. мальков. Их покупали на инкубаторских фермах. В перспективе предприятие само намерено наладить производить мальков в инкубаторах.

В области, согласно плану, открыты 30 прудовых рыбных хозяйств, в том числе четыре хозяйства действуют на придворовых территориях предпринимателей. Кроме того, 14 предпринимателей, занимающихся рыбным хозяйством, предоставили документы в СПК «Туркестан» на получение льготных кредитов общей суммой 5,4 млрд тенге. Из них рассматривается кредитование четырех хозяйств на 1,6 млрд тенге.

В целом по области функционируют семь рыбоперерабатывающих заводов мощностью до 15 тыс. тонн в год.