Хозпостройки сгорели в Алматы

Пожар произошел по улице Жахангир в Турксибском районе.

- Для ликвидации пожара, охватившего более 20 квадратных метров, были направлены пожарные двух пожарных частей - из микрорайона Жулдыз и проспекта Суюнбая. Открытым пламенем горели хозяйственные постройки, огонь распространялся за секунды. Пламя было сбито в течение 10 минут, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.