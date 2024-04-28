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    01:25, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Хозпостройки сгорели в Алматы

    Хозпостройки сгорели в Алматы
    Фото: ДЧС г. Алматы

    Хозяйственные постройки загорелись открытым пламенем в Турксибском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар произошел по улице Жахангир в Турксибском районе.

    - Для ликвидации пожара, охватившего более 20 квадратных метров, были направлены пожарные двух пожарных частей - из микрорайона Жулдыз и проспекта Суюнбая. Открытым пламенем горели хозяйственные постройки, огонь распространялся за секунды. Пламя было сбито в течение 10 минут, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Теги:
    ДЧС Пожар Регионы Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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