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    10:10, 29 Август 2024 | GMT +6

    Хорватия: крупный лесной пожар в районе Сплита взят под контроль

    пожар, природный пожар
    Фото: Freepik

    Не менее 250 пожарных боролись с огнем в окрестностях хорватского города Сплит. Пламя полыхало с понедельника. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    В Хорватии предотвращено распространение лесного пожара, пылавшего в окрестностях города Сплит, второго по величине в стране после столицы Загреба. К вечеру среды ситуация, по словам представителей экстренных служб, стабилизировалась.

    Борьбу с огнем вели 250 пожарных. Никто из них не пострадал. Жителей нескольких домов, которым угрожала опасность, пришлось эвакуировать. Местные дороги перекрыли. Граждан призвали не проезжать вблизи района пожара без необходимости.

    В тушении пламени были задействованы самолеты Canadair, которые сбрасывали воду на очаги возгорания.

    Пожар вспыхнул в понедельник 26 августа после грозы и усилился на следующий день, чему способствовал сильный ветер.

    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Европа Лесные пожары Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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