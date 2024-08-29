Хорватия: крупный лесной пожар в районе Сплита взят под контроль

Не менее 250 пожарных боролись с огнем в окрестностях хорватского города Сплит. Пламя полыхало с понедельника. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

В Хорватии предотвращено распространение лесного пожара, пылавшего в окрестностях города Сплит, второго по величине в стране после столицы Загреба. К вечеру среды ситуация, по словам представителей экстренных служб, стабилизировалась.

Борьбу с огнем вели 250 пожарных. Никто из них не пострадал. Жителей нескольких домов, которым угрожала опасность, пришлось эвакуировать. Местные дороги перекрыли. Граждан призвали не проезжать вблизи района пожара без необходимости.

В тушении пламени были задействованы самолеты Canadair, которые сбрасывали воду на очаги возгорания.

Пожар вспыхнул в понедельник 26 августа после грозы и усилился на следующий день, чему способствовал сильный ветер.