Хоккейный клуб из Алматы остался без финансирования: в акимате объяснили причины

В акимате Алматы прокомментировали обращение капитана женского хоккейного клуба «Айсулу» и игрока национальной сборной Казахстана Мадины Турсыновой, заявившей о прекращении финансирования команды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спортсменка опубликовала в социальных сетях видеообращение, в котором сообщила, что клуб с многолетней историей и международными достижениями оказался в тяжелом положении. По ее словам, команда полностью лишилась финансирования.

В управлении спорта города пояснили, что ХК «Айсулу» является частным профессиональным спортивным клубом, а финансирование профессиональных команд осуществляется исключительно на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По итогам государственных закупок право на получение бюджетных средств получил другой участник, соответствовавший установленным требованиям.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что, по информации арендодателя — ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы», задолженность ТОО «Женский хоккейный клуб «Айсулу» по ранее заключенным договорам на использование объектов Дворца спорта имени Балуана Шолака и Центрального стадиона составляет 38 493 420,89 теңге.

Также в управлении опровергли заявление Мадины Турсыновой о якобы выселении клуба из ледового дворца Olympic Arena. В ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности, и напомнили, что за распространение заведомо ложных сведений законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, что в прошлом году приказом министра туризма и спорта утверждены лимиты бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов по игровым видам спорта.

Ранее сообщалось, что Роман Старченко завершил карьеру хоккеиста.