Роман Старченко завершил карьеру хоккеиста

Один из самых известных казахстанских хоккеистов, нападающий Роман Старченко, объявил о завершении профессиональной карьеры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом хоккеист сообщил на своей странице в Instagram.

— Сегодня для меня особенный день. Пришло время официально сообщить о завершении профессиональной карьеры игрока. Это было замечательное время, которое подарило множество положительных эмоций. Хоккей остаётся частью меня, и я уверен, что впереди ждёт новая глава, новые цели и новые вызовы, — написал Старченко.

Также он поблагодарил болельщиков, отметив, что они были рядом в самые яркие моменты и в самые тяжелые времена.

Большую часть своей карьеры Старченко провел в составе столичного «Барыса». Форвард выступал за клуб на протяжении 17 сезонов и стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги по количеству матчей, сыгранных за одну команду.

Всего в КХЛ Роман Старченко провел 871 матч, в которых забросил 215 шайб и отдал 209 результативных передач.

Последним достижением в карьере хоккеиста стала победа в чемпионате Казахстана. В завершившемся сезоне он помог «Номаду» завоевать золотые медали Pro Ligasy.

На международной арене Старченко на протяжении многих лет был одним из лидеров сборной Казахстана. В составе национальной команды он принял участие в 18 чемпионатах мира, включая 10 турниров в элитном дивизионе. Также в его активе — две золотые медали Азиатских игр и титул чемпиона Азии.

Роман Старченко считается одним из самых титулованных и узнаваемых хоккеистов в истории независимого Казахстана. За годы карьеры он внес значительный вклад в развитие отечественного хоккея и выступления национальной сборной на международной арене.

Актуальные новости из мира хоккея можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что сразу 23 хоккеиста покинули хоккейный клуб «Барыс».