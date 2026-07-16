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    Роман Старченко завершил карьеру хоккеиста

    Один из самых известных казахстанских хоккеистов, нападающий Роман Старченко, объявил о завершении профессиональной карьеры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    хоккей роман старченко
    Фото: icehockey.kz

    Об этом хоккеист сообщил на своей странице в Instagram.

    — Сегодня для меня особенный день. Пришло время официально сообщить о завершении профессиональной карьеры игрока. Это было замечательное время, которое подарило множество положительных эмоций. Хоккей остаётся частью меня, и я уверен, что впереди ждёт новая глава, новые цели и новые вызовы, — написал Старченко.

    Также он поблагодарил болельщиков, отметив, что они были рядом в самые яркие моменты и в самые тяжелые времена.

    Большую часть своей карьеры Старченко провел в составе столичного «Барыса». Форвард выступал за клуб на протяжении 17 сезонов и стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги по количеству матчей, сыгранных за одну команду.

    Всего в КХЛ Роман Старченко провел 871 матч, в которых забросил 215 шайб и отдал 209 результативных передач.

    Последним достижением в карьере хоккеиста стала победа в чемпионате Казахстана. В завершившемся сезоне он помог «Номаду» завоевать золотые медали Pro Ligasy.

    На международной арене Старченко на протяжении многих лет был одним из лидеров сборной Казахстана. В составе национальной команды он принял участие в 18 чемпионатах мира, включая 10 турниров в элитном дивизионе. Также в его активе — две золотые медали Азиатских игр и титул чемпиона Азии.

    Роман Старченко считается одним из самых титулованных и узнаваемых хоккеистов в истории независимого Казахстана. За годы карьеры он внес значительный вклад в развитие отечественного хоккея и выступления национальной сборной на международной арене.

    Актуальные новости из мира хоккея можно узнать здесь.

    Ранее сообщалось, что сразу 23 хоккеиста покинули хоккейный клуб «Барыс». 

    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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