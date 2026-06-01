Сразу 23 хоккеиста покинули ХК «Барыс»

Континентальная хоккейная лига опубликовала список игроков, которые с 1 июня получили статус неограниченно свободных агентов. В перечень вошли сразу несколько хоккеистов из системы астанинского «Барыса», передает корреспондент агентства Kazinform.

31 мая истек срок действия контрактов клуба с рядом игроков. В число свободных агентов вошли Алишер Амангалиев, Майкл Веккьоне, Эмиль Галимов, Роман Двуреченский, Данил Дронов, Джохар Дударкиев, Нурислам Зияш, Алдияр Кабдуали, Карим Кажибеков, Вячеслав Колесников, Даулет Куат, Иэн Маккошен, Никита Мерзликин, Мэйсон Морелли, Александр Перкин, Асанали Русланулы, Кирилл Савицкий, Никита Ситников, Роман Старченко, Макс Уиллман, Амирхан Шегебаев, Артем Шестаков и Мстислав Шипилин.

Теперь хоккеисты могут продолжить карьеру в других клубах без каких-либо ограничений со стороны астанинской команды.

Напомним, по итогам сезона-2025/26 «Барыс» занял десятое место в Восточной конференции КХЛ и вновь остался за пределами зоны плей-офф.