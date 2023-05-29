АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 27-летний чемпион Азии и Казахстана по армрестлингу Дархан Сарсенов решил осуществить свою давнюю мечту - прославить свою страну за океаном. Сегодня он проживает в самом большом городе штата Пенсильвания - Филадельфии и регулярно участвуют в спортивных соревнованиях. Его выступление в одном из состязаний в Америке ранее распространялось в сети. Корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о жизни в Штатах и о своих целях.

Дархан Сарсенов родился в селе Туймекент Жамбылской области. Спортом увлекается с юных лет, занимался разными видами, но остановился на армрестлинге и воркауте. Он является чемпионом РК и Азии по армрестлингу, призером Кубка Азии, победителем турниров Golden Arm в Швеции, Vilnius Cup в Литве, Кубка мира в Дубае, а также фестиваля по подтягиванию на турнике Tartyl Fest, который в прошлом году проходил впервые при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

«Я в Казахстане работал тренером по армрестлингу, фитнес-тренером, а также преподавателем физической культуры и спорта в университете в Таразе. Мои ученики становились победителями чемпионатов мира, Азии по армрестлингу. Для меня честь прославлять нашу страну за рубежом. Поэтому я прилетел в Америку, чтобы доказать, на что мы способны. Я хочу здесь набраться опыта, потренироваться с лучшими местными спортсменами, поработать немного и почувствовать атмосферу, чтобы в дальнейшем поделиться своими знаниями и навыками у себя на Родине», - говорит он.

Дархан Сарсенов уехал в США в декабре прошлого года. Находясь в Штатах, за последние полгода успел поучаствовать в нескольких соревнованиях: стал победителем чемпионата штата Пенсильвании по армрестлингу, занял призовые места по стритлифтингу в Нью-Йорке, по подтягиванию на турнике - в Нью-Джерси.

«В Штатах в таких соревнованиях участвуют по 200-300 человек, как минимум. Многие из них узнают про нашу страну, это очень приятно. Есть и те, которые подходили ко мне, чтобы я поделился с ним опытом. Сейчас я тренирую местных спортсменов, делюсь своими навыками. Также сам усердно готовлюсь к различным турнирам, чтобы показать, какие сильные ребята живут в нашей стране. Многие американцы знают наших известных артистов и спортсменов: Шавката Рахмонова, Геннадия Головкина, Димаша Кудайбергена. Есть и те, которые не знают о нас, я им всегда показываю на карте, где наша страна находится и рассказываю о наших традициях и обычаях, о нашем дружелюбном народе. Моя главная цель здесь - это популяризовать Казахстан», - заявил спортсмен.

Дархан Сарсенов является старшим в семье. У него есть младший брат Сейсен Нурдаулет, который также занимается спортом - боксом. Недавно он успешно провел свой дебютный поединок на профессиональном ринге. В будущем Дархан планирует его готовить к большим боям в Америке. Он также поблагодарил вице-президента Федерации гиревого спорта и армрестлинга РК Ахмеда Алиева за поддержку.