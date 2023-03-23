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    19:00, 22 Март 2023 | GMT +6

    Хлопок газа произошел в Туркестане: 4 человека получили ожоги

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане, в микрорайоне Яссы, в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Четыре человека получили ожоги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    «В результате четыре члена семьи с ожогами госпитализированы в больницу. Причиной инцидента может быть утечка газа. Сейчас выясняется, какой именно тип газа стал причиной хлопка. Стоит отметить, что в доме также использовался газовый баллон. В доме обнаружен 25-литровый газовый баллон с неисправным редуктором», - сообщили в ДЧС.

    Согласно выданных Технических условий от 23 ноября 2022 года, в доме проведены строительно-монтажные работы частной подрядной организацией ТОО «Газмонтаж Нур».

    Однако, по информации ДЧС, на сегодняшний день Филиал не подключал потребителя к газовой сети, так как потребитель еще не оплатил услуги по первичному подключению к газовой сети. Несмотря на это, установлено, что потребитель самостоятельно подключился к газовой сети.

    На месте происшествия работают специалисты ДЧС и газовики, проводятся экспертные действия.


    Теги:
    Происшествия Туркестанская область Туркестан Происшествия, ЧС
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