Хлеб подорожал почти на 12% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хлеб подорожал в Казахстане по ряду причин. С января будут приняты все меры для стабилизации цен. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По хлебу ситуация следующая: на 4 октября хлеб подорожал на 11,9%. Министерство сельского хозяйства и продовольственно-контрактная корпорация с января по сентябрь поставляли удешевленное зерно, по 90 тысяч. С октября до конца года регионы сами с нового урожая берут цены. В этом году цены на зерно снизились по сравнению с серединой года», - сообщил Ербол Карашукеев журналистам после заседания Правительства.

Также по словам министра, хлеб может дорожать по ряду причин.

«Комплектующие, электроэнергия дорожают. Дорожают коммунальные услуги. Поэтому, в целом, рост цен есть, мы это видим. С января мы примем все меры для того, чтобы стабилизировать цены. В целом, для большого всплеска цен нет оснований. Потому что муки производится больше, чем в прошлом году, пшеницы у нас явно больше, выше даже среднегодовых урожаев. В стабфонд мы планируем собрать миллион тонн зерна в этом году. Из них 900 тысяч тонн пшеницы», - заявил Ербол Карашукеев.

Он заверил, что, учитывая запасы, которые есть в стране, министерство полностью будет держать под контролем цены на все социально значимые продукты, в том числе на социальную муку.