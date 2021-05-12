Хит Бродвея 1919 года - песню «Turkestan» обнаружили в архивах Библиотеки Конгресса США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музыкальное произведение «Turkestan» была найдена в архивах Библиотеки Конгресса США в результате научно-исследовательской деятельности Библиотеки «Farab», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт пресс-службы Первого Президента - Елбасы в Instagram.

«Слова - Бобби Джонс (Bobby Jones), музыка - Джек Стерн (Jack Stern), в исполнении группы «American Quartet». Пластинка с этим произведением была найдена в архивах Библиотеки Конгресса США в результате научно-исследовательской деятельности Библиотеки «Farab». Согласно различным архивным источникам пластинка могла быть записана в 1906 или 1919 году. Установлено, что в 1919 году эта песня стала хитом Бродвея», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Туркестанскую областную научно-универсальную библиотеку «Farab». Нурсултан Назарбаев ознакомился с результатами работы лаборатории цифрового производства «FabLab», а также осмотрел зал редких книг и манускриптов.

Областная библиотека «Farab» имеет фонд в более 480 тысяч книг. Здесь не мало редких книг.

Площадь библиотеки составляет 2 600 кв. м. Здание состоит из трех этажей. На сегодня библиотека передана управляющей компании.