    09:39, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Хищение свыше 8,5 млрд тенге: экс-главу стройкомпании экстрадировали из РФ

    По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый в хищении бюджетных денежных средств, передает агентство Kazinform.

    экс-главу стройкомпании экстрадировали из РФ
    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании, похитило свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО «Самрук-Энерго».

    Указанные средства были предназначены для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области.

    После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

    В феврале этого года он задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

    Другие участники преступления в мае текущего года осуждены к различным срокам лишения свободы.

    За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

     

    Хищение Генпрокуратура Видео Строительство Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
