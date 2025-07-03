РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:33, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Субсидии для водоснабжения на 38 млн тенге расхитили в Жамбылской области

    В Сарысуском районе Жамбылской области выявлен факт хищения на сумму 38,1 млн тенге, предназначенных на субсидирование водоснабжения крестьянских хозяйств, передает агентство Kazinfom.

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Прокуратура установила, что глубина пробуренных скважин 8 хозяйств на территории района, субсидированных управлением сельского хозяйства акимата Жамбылской области, не соответствует заявленным параметрам проектно-сметной документации.

    - 30 апреля 2025 года начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.190 УК (мошенничество в особо крупном размере). Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о хищении субсидий для сельского хозяйства на 150,7 млн тенге в ЗКО.

    Теги:
    Хищение Субсидии Вода Жамбылская область Прокуратура
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают