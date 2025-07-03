Субсидии для водоснабжения на 38 млн тенге расхитили в Жамбылской области

Прокуратура установила, что глубина пробуренных скважин 8 хозяйств на территории района, субсидированных управлением сельского хозяйства акимата Жамбылской области, не соответствует заявленным параметрам проектно-сметной документации.

- 30 апреля 2025 года начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.190 УК (мошенничество в особо крупном размере). Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о хищении субсидий для сельского хозяйства на 150,7 млн тенге в ЗКО.