Хищение 5 млрд тенге при строительстве метро в Алматы: обвиняемые просят повторной экспертизы

В Алмалинском районном суде продолжается суд по делу о хищении пяти миллиардов тенге при строительстве новых станций метро в Алматы - «Сары Арка» и «Бауыржан Момышулы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Обвиняемыми по делу проходят бывший директор КГП «Метрополитен» Ербол Абильдинов, а также руководители и сотрудники компаний АО «Алматыметрокурылыс» и ТОО «Автоматизация и Технологии Сервис». Всего 10 человек.

Органами досудебного расследования подсудимые обвиняются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и выписке счетов фактур без фактического выполнения работ, оказании услуг, отгрузки товаров, причинивших особо крупный ущерб при строительстве второго пускового комплекса второй очереди метрополитена «Сары Арка» и «Достык» (ныне Момышулы) на сумму 5,089 млрд тенге.

В ходе очередного судебного заседания адвокаты трех подсудимых направили в суд ходатайство о назначении комплексной судебно-экспертной и экономической, товароведческой, электротехнической экспертиз, а также дополнительного комплексного судебно-экспертного, экономического, товароведческого, судебно-экспертного электротехнического исследования. Правозащитники Низамединова, Котова и Филатов считают, что проведенные судебные экспертизы и заключение судебно-строительной и экономической экспертизы основаны на аудиторских проверках ревизионной комиссии с грубыми нарушениями норм и проведения аудиторской деятельности.

Прокурор просил суд отказать в удовлетворении ходатайств поскольку считает, что материалами уголовного дела вина подсудимых полностью доказана. Он отметил, что по делу проведено огромное количество судебных экспертиз, а сами эксперты были допрошены в ходе суда и подтвердили свои заключения. С таким мнением также согласились потерпевшие и представители ДГД.

- Суд, заслушав мнение участников процесса, считает, что ходатайства адвокатов подлежат отказу в удовлетворении по следующим основаниям: в соответствии с требованиями части 3 статьи 287 УПК повторная экспертиза назначается для исследования тех же объектов и решения тех же вопросов в случаях, когда предыдущее заключение эксперта недостаточно обоснованно, либо его выводы вызывают сомнение, либо были существенно нарушены процессуальные нормы о назначении и производстве экспертизы. Также согласно части 1 статьи 282 УПК комплексная экспертиза назначается, когда для установления обстоятельства, имеющего значение для дела, необходимы исследования на основе разных отраслей знаний, и проводится экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции, - сказал судья Алмалинского районного суда Есен Устелбаев.

Он отметил, что на судебном заседании были допрошены эксперты, которые обосновали свои заключения. При назначении и производстве экспертиз допущенных существенных нарушении процессуальных норм судом не установлено.

- Кроме того, согласно части 3 статьи 116 УПК заключение эксперта не является обязательным для суда. В связи с чем все заключения экспертиз и специалистов будут оцениваться судом в совокупности с другими имеющимися по делу доказательствами. То есть собранным по делу доказательством судом будет дана оценка при вынесении судебного акта в совещательной комнате, - сказал судья.

Суд считает, что никаких оснований для привлечения дополнительной комплексной экспертизы и дополнительного исследования не имеется.

- Руководствуясь статьей 344 УПК суд постановил: ходатайства Низамединовой, Котовой, Филатова оставить без удовлетворении, данное постановление обжалованию не подлежит, - добавил Есен Устелбаев.

Расследование по факту хищения 5 млрд тенге в КГП «Метрополитен» было окончено в августе 2023 года. В начале этого года началось судебное разбирательство по делу. По версии следствия, подозреваемые имели широкие управленческие функции при строительстве новой линии метрополитена г. Алматы. Именно эти полномочия позволили им создать преступные условия и похитить 5 млрд тенге. Для этого ими организован сбор фиктивных ценовых предложений и на их основе сформирована смета о покупке оборудования по цене выше 10-кратной стоимости. В последующем похищенные средства обналичивались через лжепредприятия.

Для возврата украденного арестованы три дорогостоящие квартиры, одно офисное помещение в Алматы, земельный участок в Алматинской области, люксовые автомашины, брендовые часы и ряд других активов подозреваемых лиц.