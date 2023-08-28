Хищение 5 млрд тенге в КГП «Метрополитен»: дело направлено в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Окончено расследование по факту хищения 5 млрд тенге в КГП «Метрополитен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

Транспортной прокуратурой окончено многоэпизодное расследование в отношении экс-руководства КГП «Метрополитен», а также должностных лиц подрядных организаций – АО «Алматыметрокурылыс» и ТОО «Автоматизация и Технологии Сервис» по ст.ст.189 ч.4 п.2 и 216 ч.3 УК.

По версии следствия, подозреваемые имели широкие управленческие функции при строительстве новой линии метрополитена г.Алматы. Именно эти полномочия позволили им создать преступные условия и похитить 5 млрд тенге. Для этого ими организован сбор фиктивных ценовых предложений и на их основе сформирована смета о покупке оборудования по цене выше 10-кратной стоимости. В последующем похищенные средства обналичивались через лжепредприятия.

Для возврата украденного арестовано три дорогостоящие квартиры, одно офисное помещение в Алматы, земельный участок в Алматинской области, люксовые автомашины, брендовые часы и ряд других активов подозреваемых лиц.

Уголовное дело направлено в суд.