    10:33, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Хищение 321 млн тенге в университете им. Ауэзова: арестованы дома и счета

    Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени М.Ауэзова, передает Kazinform.

    Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова
    Кадр из видео АФМ

    Как сообщили в АФМ, в числе подозреваемых — бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций.

    Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам.

    Денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками.

    К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс тенге.

    С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись.

    В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге.

    В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге.

    С санкции суда наложен арест на их имущество - 4 жилых дома, 1 автомашину, денежные средства в сумме 40 млн тенге на банковских счетах.

    Уголовное дело направлено в суд.

    В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

    Как сообщалось ранее, глава двух частных клиник Астаны подозревается в хищении 682 млн тенге из ФСМС.

    Теги:
    Коррупция Вузы Хищение Шымкент АФМ Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
