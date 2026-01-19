Хищение 321 млн тенге в университете им. Ауэзова: арестованы дома и счета

Как сообщили в АФМ, в числе подозреваемых — бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций.

Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам.

Денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками.

К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс тенге.

С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись.

В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге.



В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге.



С санкции суда наложен арест на их имущество - 4 жилых дома, 1 автомашину, денежные средства в сумме 40 млн тенге на банковских счетах.



Уголовное дело направлено в суд.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Как сообщалось ранее, глава двух частных клиник Астаны подозревается в хищении 682 млн тенге из ФСМС.