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    Хищение почти в миллиард: Глава управления образования уволилась после задержания главбуха в Талдыкоргане

    10 Мая 2023, 18:07

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Жетысуской области Айжан Адамбекова покинула пост по собственному желанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в пресс-службе акимата Жетысуской области.

    В апреле этого года сообщалось о задержании главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска Антикор обнаружил у нее почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте.

    Кроме того, Антикоррупционной службой по Жетысуской области проводится расследование в отношении руководителя отдела образования города Талдыкорган. Он подозревается в получении от подчинённых взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в Отделе образования.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Отставки Образование Назначения Борьба с коррупцией Жетысуская область
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