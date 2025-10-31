РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:59, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ханская эпоха без мифов: историки представили новые труды

    Серию научных трудов по истории и картографии Казахского ханства представили в Астане. Уже в 2026 году эти книги поступят в библиотеки, учебные заведения и исследовательские центры разных регионов Казахстана, чтобы стать доступными широкой аудитории, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серию трудов по истории Казахского ханства представили в Астане
    Фото: НИИ изучения Улуса Джучи

    Презентация состоялась на научно-практической конференции «Казахское ханство: этнополитическая история и внешняя политика», организованной Научным институтом изучения улуса Джучи.

    Серию научных трудов по истории и картографии Казахского ханства представили в Астан
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Среди представленных книг:

    - «Территория Казахстана на европейских картах XVI–XVIII веков»;
    - «Қазақ хандығының XV ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. бірінші жартысындағы тарихы»;
    - «История Казахского ханства во второй половине XV – первой половине XVIII вв.»;
    - «XVI–XVIII ғасырлардағы Еуропа карталарындағы Қазақстан территориясы»;
    - энциклопедия «Казахское ханство»;
    - исследование «Казахско-русские отношения в 20–40 гг. XVIII века»;
    - сборник «Из истории Казахского ханства (1730–1740-е гг.)».

    В Астане представили новые труды по истории Казахского ханства
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    В Астане представили новые труды по истории Казахского ханства
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Председатель правления ОО «Казахское историческое общество», историк Радик Темиргалиев подчеркнул, что представленные труды отражают новые подходы к изучению ханской эпохи.

    - Коллектив ученых, который работал над монографией Казахского ханства, предложил свой взгляд, который теперь должен в научной среде пройти апробацию, дискуссию. Сейчас в рамках конференции мы обозначаем эти вопросы, те темы, в которых мы предлагаем свое мнение. И как раз научное сообщество должно нам дать критику или поддержать, - рассказал Темиргалиев.

    Радик Темиргалиев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Он отметил, что научные выводы, представленные в изданиях, сначала должны пройти обсуждение и получить одобрение профессионального сообщества. После этого, подчеркнул Темиргалиев, их можно будет включить в образовательные программы.

    Руководитель отдела по изучению истории Казахского ханства НИИ улуса Джучи, ассоциированный профессор Николай Лапин отметил, что представленные труды отражают новые подходы к изучению ханской эпохи.

    В Астане презентовали новые труды по истории Казахского ханства
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    - Нашими коллегами подготовлены две монографии. Одна непосредственно посвящена такому важному источнику как исторические карты по истории Казахского ханства. Это такой специфичный и необходимый момент, она будет интересна многим. Другая монография - это обобщенная работа, посвященная истории Казахского ханства. Хронологически она охватывает время от образования Казахского ханства в XV веке и до XVIII века. Конечно, она не решает всех исторических вопросов, я говорю как один из ее авторов, - поделился Николай Лапин.

    Ранее стало известно, что историки установили имена еще двух правителей Казахского ханства. 

    Теги:
    Наука История Казахстана Улус Джучи
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают