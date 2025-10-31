Ханская эпоха без мифов: историки представили новые труды

Презентация состоялась на научно-практической конференции «Казахское ханство: этнополитическая история и внешняя политика», организованной Научным институтом изучения улуса Джучи.

Среди представленных книг:

- «Территория Казахстана на европейских картах XVI–XVIII веков»;

- «Қазақ хандығының XV ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. бірінші жартысындағы тарихы»;

- «История Казахского ханства во второй половине XV – первой половине XVIII вв.»;

- «XVI–XVIII ғасырлардағы Еуропа карталарындағы Қазақстан территориясы»;

- энциклопедия «Казахское ханство»;

- исследование «Казахско-русские отношения в 20–40 гг. XVIII века»;

- сборник «Из истории Казахского ханства (1730–1740-е гг.)».

Председатель правления ОО «Казахское историческое общество», историк Радик Темиргалиев подчеркнул, что представленные труды отражают новые подходы к изучению ханской эпохи.

- Коллектив ученых, который работал над монографией Казахского ханства, предложил свой взгляд, который теперь должен в научной среде пройти апробацию, дискуссию. Сейчас в рамках конференции мы обозначаем эти вопросы, те темы, в которых мы предлагаем свое мнение. И как раз научное сообщество должно нам дать критику или поддержать, - рассказал Темиргалиев.

Он отметил, что научные выводы, представленные в изданиях, сначала должны пройти обсуждение и получить одобрение профессионального сообщества. После этого, подчеркнул Темиргалиев, их можно будет включить в образовательные программы.

Руководитель отдела по изучению истории Казахского ханства НИИ улуса Джучи, ассоциированный профессор Николай Лапин отметил, что представленные труды отражают новые подходы к изучению ханской эпохи.

- Нашими коллегами подготовлены две монографии. Одна непосредственно посвящена такому важному источнику как исторические карты по истории Казахского ханства. Это такой специфичный и необходимый момент, она будет интересна многим. Другая монография - это обобщенная работа, посвященная истории Казахского ханства. Хронологически она охватывает время от образования Казахского ханства в XV веке и до XVIII века. Конечно, она не решает всех исторических вопросов, я говорю как один из ее авторов, - поделился Николай Лапин.

Ранее стало известно, что историки установили имена еще двух правителей Казахского ханства.