    Новые открытия: историки установили имена еще двух правителей Казахского ханства

    В Астане ученые представили новые открытия, связанные с историей Казахского ханства. Казахстанские исследователи установили, что найденные ранее монеты, считавшиеся чеканкой неизвестных правителей, на самом деле принадлежат двум ханам начала XVII века, передает корреспондент агентства Kazinform.

    историки
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Об этом сообщил председатель правления ОО «Казахское историческое общество», историк Радик Темиргалиев на научно-практической конференции «Казахское ханство: этнополитическая история и внешняя политика», организованной Научным институтом изучения улуса Джучи.

    историки
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По словам ученого, в последние годы историки обнаружили множество новых источников, которые помогают уточнить ключевые периоды истории ханской эпохи.

    — Мы изучаем все источники, которые нам известны: и персидские, и русские. Старшим ханом был Бахадур хан (Есим хан тоже был), который чеканил монеты. Монеты с его именем, чеканенные в Ташкенте, были известны довольно давно, — рассказал он.

    историки
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Хотя эти монеты, по словам Темиргалиева, известны исследователям уже много лет, долгое время оставалось непонятно, кому они принадлежат.

    — Бахадур хан не рассматривался, потому что еще не знали, что был такой хан, — добавил Темиргалиев.

    Второй правитель, имя которого удалось установить, — Келди-Мухаммед хан. По словам ученого, отдельные упоминания о нем встречаются в старинных источниках, но теперь историки смогли более точно определить и показать его роль в событиях начала XVII века.

    — Он тоже чеканил монеты, которые ранее уже были известны, — уточнил по словам Темиргалиева.

    Однако, отметил историк, сами монеты сегодня почти не встречаются на территории Казахстана — они сохранились лишь в зарубежных частных коллекциях и иногда появляются на интернет-аукционах.

    Конференция собрала ведущих историков и исследователей страны — Берика Абдыгалиулы, Жаксылыка Сабитова, Николая Лапина, Клару Хафизову, Еркина Абиля и других. Участники обсудили ключевые этапы становления ханской власти, внешнюю политику Казахского ханства и его влияние на этнополитические процессы Центральной Азии.

    историки
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Особое внимание уделили архивным материалам и старинным картам XVI–XVIII веков, которые помогают по-новому взглянуть на дипломатические связи и геополитическое положение казахского государства того времени.

    Радик Темиргалиев подчеркнул, что в хронологии казахских ханов до сих пор остаются пробелы и спорные моменты:

    — История Казахского ханства хранит немало неясностей. Мы, вероятно, еще не располагаем полным перечнем правителей, и некоторые имена остаются за рамками научного изучения. Важно внимательно работать с источниками и восстанавливать историческую последовательность, включая сведения о старших и верховных ханах, чья роль в развитии ханской власти была ключевой.

    Исследователь представил документальные подтверждения необходимости дополнить список казахских ханов на основании новых данных.

    Материалы конференции планируется издать отдельным научным сборником, куда войдут архивные документы, карты и аналитические статьи, отражающие новые подходы к изучению ханской эпохи.

    Руководитель Научного института изучения улуса Джучи Жаксылык Сабитов отметил значимость таких исследований.

    — Исторический опыт помогает глубже понимать современные процессы и осмысленно формировать будущее. Без знания прошлого трудно объективно оценить настоящее и определить направления дальнейшего развития. Наша история — это не просто наследие, а источник вдохновения и ориентир для уверенного движения вперед, — сказал он.

    Ранее мы писали, что казахстанский историк готовит книгу, которая развеет мифы о Золотой Орде.

     

     

