Новые открытия: историки установили имена еще двух правителей Казахского ханства
В Астане ученые представили новые открытия, связанные с историей Казахского ханства. Казахстанские исследователи установили, что найденные ранее монеты, считавшиеся чеканкой неизвестных правителей, на самом деле принадлежат двум ханам начала XVII века, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил председатель правления ОО «Казахское историческое общество», историк Радик Темиргалиев на научно-практической конференции «Казахское ханство: этнополитическая история и внешняя политика», организованной Научным институтом изучения улуса Джучи.
По словам ученого, в последние годы историки обнаружили множество новых источников, которые помогают уточнить ключевые периоды истории ханской эпохи.
— Мы изучаем все источники, которые нам известны: и персидские, и русские. Старшим ханом был Бахадур хан (Есим хан тоже был), который чеканил монеты. Монеты с его именем, чеканенные в Ташкенте, были известны довольно давно, — рассказал он.
Хотя эти монеты, по словам Темиргалиева, известны исследователям уже много лет, долгое время оставалось непонятно, кому они принадлежат.
— Бахадур хан не рассматривался, потому что еще не знали, что был такой хан, — добавил Темиргалиев.
Второй правитель, имя которого удалось установить, — Келди-Мухаммед хан. По словам ученого, отдельные упоминания о нем встречаются в старинных источниках, но теперь историки смогли более точно определить и показать его роль в событиях начала XVII века.
— Он тоже чеканил монеты, которые ранее уже были известны, — уточнил по словам Темиргалиева.
Однако, отметил историк, сами монеты сегодня почти не встречаются на территории Казахстана — они сохранились лишь в зарубежных частных коллекциях и иногда появляются на интернет-аукционах.
Конференция собрала ведущих историков и исследователей страны — Берика Абдыгалиулы, Жаксылыка Сабитова, Николая Лапина, Клару Хафизову, Еркина Абиля и других. Участники обсудили ключевые этапы становления ханской власти, внешнюю политику Казахского ханства и его влияние на этнополитические процессы Центральной Азии.
Особое внимание уделили архивным материалам и старинным картам XVI–XVIII веков, которые помогают по-новому взглянуть на дипломатические связи и геополитическое положение казахского государства того времени.
Радик Темиргалиев подчеркнул, что в хронологии казахских ханов до сих пор остаются пробелы и спорные моменты:
— История Казахского ханства хранит немало неясностей. Мы, вероятно, еще не располагаем полным перечнем правителей, и некоторые имена остаются за рамками научного изучения. Важно внимательно работать с источниками и восстанавливать историческую последовательность, включая сведения о старших и верховных ханах, чья роль в развитии ханской власти была ключевой.
Исследователь представил документальные подтверждения необходимости дополнить список казахских ханов на основании новых данных.
Материалы конференции планируется издать отдельным научным сборником, куда войдут архивные документы, карты и аналитические статьи, отражающие новые подходы к изучению ханской эпохи.
Руководитель Научного института изучения улуса Джучи Жаксылык Сабитов отметил значимость таких исследований.
— Исторический опыт помогает глубже понимать современные процессы и осмысленно формировать будущее. Без знания прошлого трудно объективно оценить настоящее и определить направления дальнейшего развития. Наша история — это не просто наследие, а источник вдохновения и ориентир для уверенного движения вперед, — сказал он.
Ранее мы писали, что казахстанский историк готовит книгу, которая развеет мифы о Золотой Орде.