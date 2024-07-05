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    09:00, 05 Июль 2024 | GMT +6

    HalykBank и Казахстанская жилищная компания запустили сервис проверки строящихся долевых объектов в приложении Halyk

    строительство
    Фото: pixabay

    С июня 2024 года в банковском приложении Halyk, в разделе «Госуслуги» – «Недвижимость», доступна услуга по проверке законных объектов долевого строительства Казахстана, передает агентство Kazinform. 

    Теперь граждане, желающие приобрести жилье на этапе строительства, могут проверить наличие у застройщиков гарантии КЖК или разрешения акимата на привлечение средств дольщиков. Для этого достаточно будет ввести наименование ЖК или БИН застройщика, и приложение Halyk выдаст всю необходимую информацию о всех жилищных комплексах, в которые можно безопасно вкладывать свои деньги согласно законодательству в сфере долевого участия в жилищном строительстве. Также доступна информация по завершенным объектам и ранее полученным разрешениям и гарантиям.

    Информация в приложение поступает из Единой информационной системы «Казреестр», в которой ведется учет всех легальных долевых объектов и договоров о долевом участии.

    - Перед покупкой строящегося жилья и заключения договора в офисах продаж, нашим гражданам важно проверять наличие у застройщиков гарантии КЖК либо разрешения на привлечение денег дольщиков. Разработанный HalykBank и КЖК сервис позволяет осуществлять эту проверку в удобном формате – онлайн через приложение Halyk. Мы уверены, что данное решение существенно минимизирует риски при сделках со строящимся жильем– сказал председатель правления Казахстанской жилищной компании Алтай Куздибаев. 

    Цифровой сервис станет еще одним инструментом для обеспечения безопасного участия граждан в долевом строительстве.

    - Перед холдингом «Байтерек» стоит задача по масштабной цифровизации, в том числе и сферы поддержки долевого жилищного строительства. Разработанный Halyk Bank и КЖК цифровой сервис послужит еще одним инструментом для обеспечения безопасного участия граждан в долевом строительстве, – сказал заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Усен Галым. 

    Таким образом, новый сервис позволит оградить граждан от покупки жилья у строительных компаний, незаконно привлекающих средства граждан. Также, минимизируется риск нарушения прав дольщиков и обязательств со стороны застройщиков.

    В пресс-службе АО «КЖК» рекомендовали участвовать только в законном долевом строительстве, чтобы обезопасить себя и свои накопления.

    Теги:
    Жилье Банки Строительство Цифровизация
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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