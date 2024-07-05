HalykBank и Казахстанская жилищная компания запустили сервис проверки строящихся долевых объектов в приложении Halyk

С июня 2024 года в банковском приложении Halyk, в разделе «Госуслуги» – «Недвижимость», доступна услуга по проверке законных объектов долевого строительства Казахстана, передает агентство Kazinform.

Теперь граждане, желающие приобрести жилье на этапе строительства, могут проверить наличие у застройщиков гарантии КЖК или разрешения акимата на привлечение средств дольщиков. Для этого достаточно будет ввести наименование ЖК или БИН застройщика, и приложение Halyk выдаст всю необходимую информацию о всех жилищных комплексах, в которые можно безопасно вкладывать свои деньги согласно законодательству в сфере долевого участия в жилищном строительстве. Также доступна информация по завершенным объектам и ранее полученным разрешениям и гарантиям.

Информация в приложение поступает из Единой информационной системы «Казреестр», в которой ведется учет всех легальных долевых объектов и договоров о долевом участии.

- Перед покупкой строящегося жилья и заключения договора в офисах продаж, нашим гражданам важно проверять наличие у застройщиков гарантии КЖК либо разрешения на привлечение денег дольщиков. Разработанный HalykBank и КЖК сервис позволяет осуществлять эту проверку в удобном формате – онлайн через приложение Halyk. Мы уверены, что данное решение существенно минимизирует риски при сделках со строящимся жильем, – сказал председатель правления Казахстанской жилищной компании Алтай Куздибаев.

Цифровой сервис станет еще одним инструментом для обеспечения безопасного участия граждан в долевом строительстве.

- Перед холдингом «Байтерек» стоит задача по масштабной цифровизации, в том числе и сферы поддержки долевого жилищного строительства. Разработанный Halyk Bank и КЖК цифровой сервис послужит еще одним инструментом для обеспечения безопасного участия граждан в долевом строительстве, – сказал заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Усен Галым.

Таким образом, новый сервис позволит оградить граждан от покупки жилья у строительных компаний, незаконно привлекающих средства граждан. Также, минимизируется риск нарушения прав дольщиков и обязательств со стороны застройщиков.

В пресс-службе АО «КЖК» рекомендовали участвовать только в законном долевом строительстве, чтобы обезопасить себя и свои накопления.