Halyk Орманы признан крупнейшим экологическим проектом 2025 года

Рост лесных площадей - устойчивая тенденция

В Казахстане в последние годы фиксируется устойчивая тенденция увеличения площади лесов. Несмотря на природно-климатические ограничения и традиционно невысокую лесистость территории, положительная динамика обеспечивается за счёт системных государственных программ и привлечения внебюджетных ресурсов.

В аналитическом материале подчеркивается, что все более заметную роль в этом процессе начинают играть крупные частные и благотворительные инициативы, реализуемые в партнерстве с профильными государственными органами.

«Halyk Орманы» - крупнейшая инициатива по объему и охвату

Как отмечается в обзоре, проект «Halyk Орманы» выделяется как крупнейшая частная инициатива по лесовосстановлению в стране сразу по нескольким ключевым параметрам: объему посадок, географии реализации и долгосрочному характеру программы.

Фото: фонд Халык

Проект предусматривает высадку более 4 миллионов сеянцев и саженцев в течение пяти лет и охватывает ряд экологически значимых территорий, включая Иле-Алатауский национальный парк, природный резерват «Семей орманы», а также зеленый пояс столицы. Реализация программы осуществляется в координации с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Системный вклад в восстановление лесов

В аналитическом обзоре подчеркивается, что наибольший экологический эффект обеспечивают именно масштабные и системные проекты, предполагающие поэтапную реализацию, контроль приживаемости и последующий уход за насаждениями. Такой подход позволяет формировать устойчивые лесные массивы, а не ограничиваться разовыми акциями по посадке деревьев.

Фото: фонд Халык

Отмечается также, что участие благотворительных проектов и частных инициатив усиливает работу государственных лесных хозяйств и способствует ускорению процессов лесовосстановления на приоритетных территориях.

Экологическая устойчивость как долгосрочный приоритет

Таким образом, по данным Ranking.kz, «Halyk Орманы» благотворительного фонда Halyk Тимура Кулибаева на сегодняшний день является крупнейшим проектом по посадке лесов в Казахстане. Его реализация усиливает общенациональный тренд на увеличение лесных площадей, восстановление экосистем и формирование долгосрочной экологической устойчивости страны.

Фото: фонд Халык

В условиях климатических вызовов и роста антропогенной нагрузки подобные инициативы рассматриваются как важный элемент системной работы по сохранению и приумножению природного капитала Казахстана.