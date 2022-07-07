7 Июля 2022 19:14

Хадж начался в Саудовской Аравии

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ – Около миллиона паломников собрались для утренней молитвы и совершили первые обряды хаджа в четверг в священном для мусульман городе Мекка в Саудовской Аравии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Паломничество в этом году стало крупнейшим с начала пандемии коронавируса, поскольку в 2020 и 2021 годах власти королевства вводили ограничения по количеству допущенных паломников.

С начала пандемии в Саудовской Аравии зарегистрировано более 795 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 9 тыс. из которых привели к летальному исходу.

Однако в этом году хадж все еще не достигает допандемийного уровня. Так, в 2019 году около 2,5 млн паломников получили квоты на посещение святых мест.

В этом году Саудовская Аравия установила квоту в 1 млн паломников, а также ввела жесткие требования: паломники должны быть не старше 65 лет и иметь сертификат прививок против COVID-19.

Максимальные показатели температуры в Мекке, святых местах, Медине и Джидде сегодня, 7 июля, колеблются от 28 до 43 градусов по Цельсию, сообщает Саудовское агентство печати SPA.

В связи с тем, что период хаджа совпадает с повышением температуры, министерство здравоохранения Саудовской Аравии подготовилось к вероятным случаям теплового стресса и тепловых ударов, выделив в общей сложности 238 коек для таких случаев.

Кроме того, сектор здравоохранения королевства выделил для паломников 4 больницы и 26 медицинских центров в Мине на 550 коек, 175 машин скорой помощи. Дополнительно начали дежурство 97 центров неотложной помощи, связанных с управлением Красного Полумесяца Саудовской Аравии с 1,3 тыс. медработниками и более 320 машинами скорой помощи.

Королевские военно-воздушные силы Саудовской Аравии сообщили, что при помощи вертолетов будут осуществлять воздушное патрулирование и следить за соблюдением режима безопасности и передвижения, а также контролировать порты Мекки и сортировочные пункты.

Также сообщается, что в хадже участвуют около трехсот паломников с ограниченными возможностями, дети-сироты со всех регионов Саудовской Аравии. Накануне они прибыли в аэропорт города Джидда.

Кроме того, с этого года отменено ранее обязательное требование наличия мужчины-опекуна у совершающих паломничество женщин. В прошлом году саудовское министерство хаджа разрешило женщинам всех возрастов совершать паломничество без родственника-мужчины, известного как «махрам», при условии, что они отправятся в паломничество в составе группы.

В результате к ритуалам хаджа присоединились тысячи женщин без сопровождения мужчины, передает France24. Многие из них отказались от черных одеяний, традиционно предпочитаемых организаторами хаджа, добавив в толпу красных, зеленых, оранжевых и синих цветов.

Хадж проводится в течение пяти дней – с 8-го по 12-й день мусульманского месяца Зу-ль-хиджа. В связи с тем, что лунный мусульманский календарь на 11 дней короче григорианского, время хаджа каждый год меняется. В этом году он проводится с 7 по 12 июля.

Как ожидается, в этом году в хадже примут участие около 4 тыс. казахстанских паломников.





Фото: Al Jazeera / Saudi Press Agency / France24