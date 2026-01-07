Хабиба, Халима и Хамида: в Шымкенте врачи выходили тройню

Жительница Шымкента Айгерим Анаркул родила трех девочек 28 ноября на 33-й неделе беременности путем кесарева сечения. Вес младенцев при рождении составлял от 1300 до 1495 граммов.

— В первые сутки новорожденные находились под наблюдением специалистов в отделении реанимации городского перинатального центра. После стабилизации состояния девочки в течение 39 дней проходили лечение в отделении патологии новорожденных, — сообщили в городском управлении здравоохранения.

Фото: управление здравоохранения Шымкента

Сейчас дети заметно прибавили в весе — от 2175 до 2365 граммов. Состояние матери и новорожденных врачи оценивают как стабильное, после чего их выписали домой.

Новорожденные девочки, которых родители назвали Хабиба, Халима и Хамида, находятся рядом с матерью на грудном вскармливании и развиваются в соответствии с возрастными показателями.

Фото: управление здравоохранения Шымкента

Врачи отмечают, что благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и выносливости матери тройня успешно адаптировалась к жизни вне стационара.

— Желаем маленьким ангелочкам крепкого здоровья и долгой счастливой жизни, — добавили врачи.

Отметим, что в 2025 году в Шымкенте на свет появились 27 457 детей. Среди них — 286 двоен и пять троен.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте выписали тройню, родившуюся с массой тела менее двух килограммов. Девочку назвали Мерием, мальчиков — Расул и Гамзат.

Кроме того, шымкентские врачи выходили младенца весом всего 705 граммов. Борьба за жизнь мальчика, которого родители назвали Мухаммад-Мустафа, продолжалась 75 дней.