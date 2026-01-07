РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:35, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Хабиба, Халима и Хамида: в Шымкенте врачи выходили тройню

    Тройняшек, появившихся на свет около месяца назад в Шымкенте, выписали домой. Младенцы, родившиеся раньше срока, все это время находились под круглосуточным наблюдением врачей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Хабиба, Халима и Хамида: в Шымкенте врачи выходили тройню
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Жительница Шымкента Айгерим Анаркул родила трех девочек 28 ноября на 33-й неделе беременности путем кесарева сечения. Вес младенцев при рождении составлял от 1300 до 1495 граммов.

    — В первые сутки новорожденные находились под наблюдением специалистов в отделении реанимации городского перинатального центра. После стабилизации состояния девочки в течение 39 дней проходили лечение в отделении патологии новорожденных, — сообщили в городском управлении здравоохранения.

    Хабиба, Халима и Хамида: в Шымкенте врачи выходили тройню
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Сейчас дети заметно прибавили в весе — от 2175 до 2365 граммов. Состояние матери и новорожденных врачи оценивают как стабильное, после чего их выписали домой.

    Новорожденные девочки, которых родители назвали Хабиба, Халима и Хамида, находятся рядом с матерью на грудном вскармливании и развиваются в соответствии с возрастными показателями.

    Хабиба, Халима и Хамида: в Шымкенте врачи выходили тройню
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    Врачи отмечают, что благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и выносливости матери тройня успешно адаптировалась к жизни вне стационара.

    — Желаем маленьким ангелочкам крепкого здоровья и долгой счастливой жизни, — добавили врачи.

    Отметим, что в 2025 году в Шымкенте на свет появились 27 457 детей. Среди них — 286 двоен и пять троен.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте выписали тройню, родившуюся с массой тела менее двух килограммов. Девочку назвали Мерием, мальчиков — Расул и Гамзат.

    Кроме того, шымкентские врачи выходили младенца весом всего 705 граммов. Борьба за жизнь мальчика, которого родители назвали Мухаммад-Мустафа, продолжалась 75 дней.

     

    Теги:
    Роды Регионы Казахстана Шымкент Рождение детей Новорожденный
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают