Гвардейцы поздравили с Днём Конституции жителей в зоне ЧС Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Национальной гвардии РК выполняют задачи по охране общественного порядка и безопасности в Байзакском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК, гвардейцы 5513 военной части РК решили поднять настроение людям, пострадавшим от событий 26 августа.

«Наши военные отправились поздравлять жителей села Кайнар с Днём Конституции Республики Казахстан, - рассказали в пресс-службе ведомства. – И так совпало, что Данегүль-апа Суиндикова в этот день, оказывается, отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 63 года, она была приятно удивлена вниманием со стороны военнослужащих. Жители села Кайнар были рады поздравлениям и выразили большую благодарность солдатам Национальной гвардии РгК «Оңтүстік».

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Хронологию событий в Жамбылской области представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

В ликвидации последствий взрыва и восстановлении пострадавших объектов в зоне ЧС участвуют несколько тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.

Военнослужащие Нацгвардии РК принимают участие в ликвидации последствий взрыва, в поиске взрывчатых веществ, обеспечении охраны общественного порядка для недопущения мародерства, помогают населению в эвакуации, военные врачи оказывают обратившимся первую медицинскую помощь. В ходе несения службы гвардейцы нашли детей, которые потерялись при эвакуации гражданского населения.