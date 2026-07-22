Гузаль Абдурахманова: «Первые выборы в Курултай откроют новый этап развития законодательной системы Казахстана»

Предстоящие выборы в Курултай имеют историческое значение, поскольку впервые граждане Казахстана будут избирать депутатов нового высшего представительного органа страны. Такое мнение высказала юридический консультант Гузаль Абдурахманова, передает агентство Kazinform.

По ее словам, нынешняя избирательная кампания принципиально отличается от всех предыдущих, поскольку знаменует переход к новой модели организации законодательной власти.

— Главное отличие заключается в том, что это первые выборы нового высшего представительного органа — Курултая, созданного новой Конституцией Республики Казахстан. Ранее граждане избирали депутатов парламента, теперь избираются депутаты Курултая, который стал единственным законодательным органом страны, — отметила Гузаль Абдурахманова.

Эксперт подчеркнула, что формирование первого состава Курултая станет важным этапом дальнейшего развития политической системы и определит принципы работы обновленного законодательного органа на многие годы вперед.

По ее мнению, именно депутатам первого созыва предстоит заложить практику деятельности Курултая, обеспечить эффективное законотворчество и оправдать доверие избирателей.

Гузаль Абдурахманова выразила уверенность, что первые выборы в Курултай станут важной вехой в развитии казахстанского парламентаризма и будут способствовать дальнейшему совершенствованию системы государственного управления и укреплению представительной демократии.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области будут работать 543 избирательных участка и более трех тысяч членов избирательных комиссий.