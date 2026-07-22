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    Национальный курултай

    Гузаль Абдурахманова: «Первые выборы в Курултай откроют новый этап развития законодательной системы Казахстана»

    Предстоящие выборы в Курултай имеют историческое значение, поскольку впервые граждане Казахстана будут избирать депутатов нового высшего представительного органа страны. Такое мнение высказала юридический консультант Гузаль Абдурахманова, передает агентство Kazinform.

    Гузаль Абдурахманова
    Фото: из личного архива Гузаль Абдурахмановой

    По ее словам, нынешняя избирательная кампания принципиально отличается от всех предыдущих, поскольку знаменует переход к новой модели организации законодательной власти.

    — Главное отличие заключается в том, что это первые выборы нового высшего представительного органа — Курултая, созданного новой Конституцией Республики Казахстан. Ранее граждане избирали депутатов парламента, теперь избираются депутаты Курултая, который стал единственным законодательным органом страны, — отметила Гузаль Абдурахманова.

    Эксперт подчеркнула, что формирование первого состава Курултая станет важным этапом дальнейшего развития политической системы и определит принципы работы обновленного законодательного органа на многие годы вперед.

    По ее мнению, именно депутатам первого созыва предстоит заложить практику деятельности Курултая, обеспечить эффективное законотворчество и оправдать доверие избирателей.

    Гузаль Абдурахманова выразила уверенность, что первые выборы в Курултай станут важной вехой в развитии казахстанского парламентаризма и будут способствовать дальнейшему совершенствованию системы государственного управления и укреплению представительной демократии.

    Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области будут работать 543 избирательных участка и более трех тысяч членов избирательных комиссий.

    Курултай Конституция Мнение Выборы в Курултай Депутаты Выборы
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор