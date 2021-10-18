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    15:50, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Густой дым пожара взволновал алматинцев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы сняли на видео густой дым пожара, горела хозяйственная пристройка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео пожара появилось в сети.

    18 октября в 14:47 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Алмалинский район, улица Кожамкулова, 259.

    «По прибытии через пять минут, в 14:52 обнаружено горение хозяйственных построек на общей площади 100 квадратных метров, создалась угроза распространения на частный сектор. Незамедлительно введены пожарные стволы на тушение и защиту, автоцистерны установлены на ближайшие пожарные гидранты. С места пожара эвакуировано четыре газовых баллона, два объемом по 25 литров и два по 5 литров. Один из 25-литровых баллонов сильно «травил», пожарные вынесли его на безопасное расстояние», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Возгорание локализовано в 15:10, угроза распространения снята. Пожар полностью ликвидирован в 15:27. Для обеспечения безопасности улица Жамбыла оцеплена сотрудниками полиции. Задействовано 10 единиц техники, 35 сотрудников личного состава ДЧС города.



    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
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