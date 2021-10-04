Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы рано утром горел частный жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара распространялось в социальных сетях. «На улице Жаркова, ниже проспекта Аль-Фараби», - говорится в посте.

В пресс-службе ДЧС сообщили, что 4 октября в 6:44 пожарные расчеты выехали в микрорайон Алмагуль, по адресу: переулок Дружбы, дом 38 в Бостандыкском районе.

«По прибытии через семь минут первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем первого этажа частного жилого дома с переходом на мансарду. Создалась угроза распространения на близстоящие соседние дома. Быстрому распространению загорания способствовала деревянная обшивка, горючий утеплитель. Незамедлительно три звена газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, поданы стволы на защиту соседних домов и тушение пожара. Для тушения кровли развернута пожарная автолестница. Принятыми мерами пожар локализован меньше чем за час, в 07:38. Ликвидирован ровно в 8.00 утра. Жертв и пострадавших нет», - уточнили в ДЧС.

Сообщается, что в ликвидации пожара было задействовано девять единиц техники, более 30 человек личного состава. Пожарные отстояли соседние дома и постройки.



