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Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
25 Ноября 2021 17:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горит склад, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Видео пожара распространяется в сети. «Сильный пожар в Алматы», - говорится в посте.
25 ноября в 16: 35 пожарные расчеты ДЧС выехали по повышенному рангу на сообщение о горении склада в Жетысуском районе по адресу микрорайон Кокмайса, 26.
«По прибытии первых пожарных расчетов через три минуты (ближайшая ПЧ - в «Дорожнике») происходило горение открытым пламенем металлического ангара, создалась угроза распространения на соседние складские помещения. На месте создан оперативный штаб, развернуто два боевых участка, задействовано более 70 личного состава 21 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС.
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