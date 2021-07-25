Густой дым от пожара напугал алматинцев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кровля трехэтажного здания горела в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео пожара появилось в сети . Очевидцы сообщили, что горит автомойка в районе Горного гиганта.
В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 25 июля в 13:50 часов силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу мкр. Горный гигант, ул. Ахмедьярова 20. По прибытию в 13:57 установлено, что открытым пламенем горела кровля 3-этажного здания.
«Создалась угроза распространения на близлежащие жилые дома. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. На месте пожара развернут оперативный штаб. Прибывшая служба энергообеспечения обесточила объект. В кратчайшие сроки угроза распространения огня снята, за 25 минут пожар локализован», - уточнили в ДЧС.
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