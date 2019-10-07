Гульнара Сарсенова: За счет прозрачности мы сможем привлечь в сферу кино серьезный бизнес

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как изменится отечественный кинематограф с введением системы «единого билета», на какую поддержку могут рассчитывать казахстанские кинематографисты, и какие задачи будет решать Государственный Центр поддержки национального кино – в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала глава организации Гульнара Сарсенова.

- Гульнара Болатовна, расскажите о Киноцентре. В чем его специфика?

- Это некоммерческое акционерное общество, учредителем которого выступает Министерство культуры и спорта РК. Как вы знаете, 3 января 2019 года в нашей стране был принят Закон «О кино», который направлен на эффективное развитие отечественной киноотрасли. Нужно понимать, что кино – это высокотехнологический вид искусства. К нему применимы особые требования и подходы. И поэтому было принято решение, что развитие современной киноиндустрии будет курировать отдельная государственная структура – оператор, если хотите. Основные задачи которого заключаются в поддержке отечественной кинематографии и повышении ее конкурентоспособности.

- Как Вы оцениваете современное состояние кинорынка Казахстана?

- К сожалению, мы отстаем от многих стран. У нас долгое время не было отдельного Закона «О кино», до сих пор нет единой информационной системы, так называемого «единого кинобилета». В результате в Казахстане сложился стихийный кинорынок, который мы должны сделать цивилизованным, открытым и прозрачным. А прозрачность любого рынка обеспечивает приток больших инвестиций. Согласитесь, кинематограф - это одновременно развлекательная структура и идеологическое оружие, высокое искусство и мощная индустрия, дающая большие прибыли.

- Говоря о прозрачности, Вы имеете в виду создание «единого кинобилета»?

- Не только, но это тоже важная составляющая. Мы не фискальные органы, которые следят за поступлениями налогов в бюджет. В нашем случае прозрачность должна быть в доступе к информации о том, какое кино сейчас популярно, что нравится нашему зрителю, какие проблемы волнуют общество. Это все станет доступно с помощью Единой автоматизированной информационной системы. Затем с помощью полученных статистических данных можно будет составить подробный аналитический отчет. Аналитика, как известно, очень помогает в бизнесе. В результате за счет прозрачности мы сможем привлечь в сферу кино серьезный бизнес.

К слову, прозрачность нужна не только кинопроизводителям, но и кинопрокатчикам, поскольку именно они закупают картины. Пока многие наши прокатчики против создания «единого кинобилета», они считают, что эта система покажет их прибыли и доходы. Но если ты законопослушный гражданин, тебя это не должно пугать. В России, когда был введен «единый кинобилет», доходы кинопрокатчиков за счет правильного анализа возросли на 12%. К слову, россияне ведут эту практику уже 7 лет. Мы с их Фондом кино очень много общались.

- То есть успешный сценарий обеспечения прозрачности в российском кинематографе вполне может быть осуществлен и в Казахстане?

- Да. Давайте жить по законам рынка. Инвесторы, которые хотят вкладываться в кино, не знают, какую прибыль они получат, потому что нет соответствующих инструментов. А инвестор должен знать реальный прогноз своей прибыли, кто его потенциальный зритель и другие моменты.

Что касается прозрачности в работе нашего Киноцентра – она заключается в проведении питчингов - конкурсов на признание фильмов национальными, и на последующее выдвижение их на государственное финансирование.

- Насколько нам известно, 30 сентября был открыт второй прием заявок на отбор кинопроектов для оказания государственной финансовой поддержки. Расскажите об этом.

- Да, это так. Прием заявок продлится до 31 октября. А с 1 ноября, в течение месяца мы будем рассматривать поступившие работы и проводить их анализ. Сразу скажу, что у нас есть пределы и лимиты в сметах. Мы не можем их разглашать, но я обещаю, что по 5 млн. долларов мы выдавать точно никому не будем (смеется).

Я призываю всех участников рынка присылать нам не заявки, а именно сценарии. На этом этапе мы должны понять, можно ли проект приравнять к национальному кино, действительно ли страна нуждается в этой картине и уже потом принимать решение. 70% успеха любого фильма – это хороший сценарий. К нему прикладывается все остальное. Когда я начинала работать в кино, я в день прочитывала по два сценария, и всем раздавала свои визитки, чтобы мне на почту высылали новые сценарии. Я должна была в этой массе предложений найти настоящие бриллианты.

- Скажите, будут ли возвращаться деньги, если фильм, профинансированный Киноцентром, окажется коммерчески успешным?

- Да. Мы приветствуем, когда государственные деньги выделяются на проект частично. Сейчас наши кинокомпании снимают около 70 фильмов в год, из них больше половины на собственные средства. То есть деньги у кинокомпаний есть, зачастую просто не хватает части бюджета картины для того, чтобы сделать хорошую графику или провести съемки в другой стране. Мы готовы их поддержать. Но уже 100% финансирование будут получать социально-значимые проекты разного жанра. Главное, чтобы такой проект поднимал актуальные социальные проблемы. Кино должно помогать людям жить.

- Кроме финансирования картин, какие еще задачи стоят перед Центром?

- Мы обязательно будем мониторить процесс кинопроизводства, на который выделено государственное финансирование. Наша конечная цель – хороший продукт, который может быть показан у нас в стране и за рубежом. Другое важное направление - возврат части денег, потраченных иностранными кинокомпаниями на территории Казахстана, так называемый «рибейт». Надо сказать, у нас уже много желающих, которых привлекают уникальные локации Казахстана, наши природные ландшафты. Так вот, если зарубежные кинематографисты планируют съемки на территории Казахстана, мы со своей стороны готовы возвратить им до 30% потраченных средств на производство. Это большая мотивация для того, чтобы иностранные киностудии начали снимать свои фильмы в Казахстане. Здесь, кстати, обоюдная заинтересованность. Наши зарубежные коллеги не только будут оставлять до 70% денег у нас в стране, они будут также брать на работу наши съемочные группы.

- Киноцентр был создан в марте, уже можно подвести некоторые промежуточные результаты работы?

- В июне был проведен первый питчинг проектов. В результате 18 фильмов получат государственное финансирование. Есть несколько фильмов в совместном производстве - это Россия, Франция, Испания, Италия. Ко-продукция нам интересна тем, что она помогает расширить рынок проката. У нас пока маленький рынок, но если будут совместные проекты, то он вырастет в разы, также, как и возможности для инвестиций.

- Вы верите в то, что казахстанское кино способно успешно зарабатывать?

- Оно может и должно зарабатывать. Я верю в это, потому что наши режиссеры, продюсеры, операторы, художники, композиторы очень талантливые. Я верю в творческий и культурный потенциал нашего народа и нашей страны. И здесь у нас есть направления, которые мы также будем поддерживать. Это продвижение наших фильмов на международных кинорынках и фестивалях. Мы поддержим не только коммерческое, но и артхаусное кино. Это то, на чем держатся кинофестивали, где кино представлено как искусство. Нам это тоже важно. Нет ничего патриотичнее, чем осознавать, что казахстанский фильм получил заслуженную мировую кинонаграду и об этом узнал весь мир. Это пиар нашей страны. Кроме того, мы хотим повышать квалификацию наших киноработников. Раньше, при Советском Союзе, существовала тарификационная система творческих работников, которая была очень сильной. Я еще застала то время. Сначала работала ассистентом режиссера третьей категории, потом второй и т.д. Затем были курсы повышения квалификации. Это очень хорошая мотивация. Поэтому советское кино, которое делали настоящие профессионалы, вошло в историю мирового кинематографа и его смотрят до сих пор.

- Развитие кинематографа также связано с количеством кинотеатров в стране. В Казахстане с этим проблемы. Вы как считаете?

- Да. У нас, к сожалению, нехватка кинотеатров. Это действительно большая проблема. Хочу сказать, что на территории СССР было 5 тысяч кинотеатров и порядка 150 тысяч киноустановок, которые колесили по регионам. Помню, под Алматы кино крутили в самых дальних аулах. Сегодня у нас насчитывается 320 кинотеатров. Это очень мало. Такая же проблема в Кыргызстане, Узбекистане, Грузии. У нас во многих даже 100-тысячных городах нет кинотеатров. Сейчас мы стараемся исправить эту ситуацию. Разрабатывается программа. В России, где 3 тысячи кинотеатров, на это выделяются государственные инвестиции. Думаю, наше государство тоже должно помочь в этом вопросе. При хорошем раскладе, у нас должно быть 1000-1500 кинотеатров. И я думаю, что мы этого достигнем постепенно, в течение, скажем, десяти лет. Но сначала нам необходимо принять программу региональной кинофикации. А это дорогое удовольствие. Когда население составляет всего 20-30 тысяч человек, то окупить кинотеатр, который стоит свыше 1 миллиона долларов, очень сложно. Поэтому и нужна поддержка государства.

- Гульнара Болатовна, мы уже привыкли, что в Казахстане в основном снимают комедии…

- Конечно, люди хотят посмеяться. Но самый популярный жанр в кино на самом деле – это фильмы ужасов. Они лидеры проката, потому что молодежь любит пощекотать себе нервы, получив дополнительный адреналин. А 70% кинозрителей - это молодежь.

Второе место занимают «фэнтези», третье – комедии, далее идут боевики, мелодрамы и драмы.

- Какой жанр кино сложнее всего снимать?

- Сложнее всего снимать комедию. Но классическая кинокомедия и наша казахстанская комедия - это две большие разницы. У нас в основном комедии на уровне КВНовских шуток и критики общества. А настоящая комедия – это критика человеческих недостатков. Также сложно снимать и мелодрамы. У нас пока не умеют этого делать, но учатся. В Казахстане для этого есть хорошие условия и талантливые режиссеры.

- Вы будет поддерживать дебютантов?

- Да. Мы на питчинге будем отдельно поддерживать короткий метр, с которого, как правило, все и начинается. Также поддержим дебютантов. Самая главная мотивация для них - деньги и помощь со стороны профессионалов. Добавлю, что за небольшую сумму можно снять качественное кино.

- Спасибо за интервью!