Gucci станет титульным партнером команды «Формулы-1» Alpine

По информации RacingNews365, партнерство вступит в силу с сезона 2027 года. После этого команда будет выступать под новым названием «Gucci Racing Alpine Formula One Team». Таким образом завершится пятилетнее сотрудничество Alpine с компанией BWT, которая ранее была титульным партнером команды.

В Alpine заявили, что проект «Gucci Racing» станет не только спортивным партнерством, но и новой глобальной платформой, объединяющей автоспорт, моду и индустрию развлечений.

Ожидается, что с приходом Gucci команда Alpine заметно изменит фирменный стиль и дизайн болидов. В последние годы команда использовала розовую цветовую гамму, связанную с брендом BWT, с 2027 года концепция оформления будет пересмотрена.

Исполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе назвал сотрудничество с Gucci важным этапом для команды и подчеркнул, что партнерство открывает новые возможности для развития бренда на мировом уровне.

— Команда Alpine всегда стремилась выделяться в «Формуле-1» и делать вещи иначе, чем остальные. Партнерство с Gucci подтверждает растущий интерес к нашей команде и успехи, которых мы добиваемся на трассе, — отметил Бриаторе.

В Alpine также подчеркнули, что команда успешно начала нынешний сезон «Формулы-1». За первые этапы чемпионата коллектив уже набрал больше очков, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудничество Gucci и Alpine стало одним из самых громких маркетинговых проектов последних лет в «Формуле-1». Эксперты отмечают, что интерес мировых люксовых брендов к автоспорту продолжает расти на фоне глобальной популярности чемпионата.

