    12:22, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Губернатор Калифорнии готов баллотироваться в президенты США

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что «солгал бы», если бы отрицал свои планы баллотироваться в президенты, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Губернатор Калифорнии
    Фото: petapixel.com

    Данное заявление политик-демократ сделал во время интервью в программе «CBS News Sunday Morning». На вопрос о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах, губернатор ответил утвердительно.

    — Да, иначе я бы солгал. Я бы просто солгал, а я не могу этого сделать, — сообщил Гэвин Ньюсом.

    Ньюсом стал одним из главных критиков президента Дональда Трампа, осуждая действия администрации в таких вопросах, как развертывание Национальной гвардии и иммиграционные рейды. Губернатор также вступил в конфликт с республиканцами по поводу перераспределения избирательных округов.

    Ньюсом был впервые избран губернатором Калифорнии в 2018 году. Он не сможет переизбраться на пост губернатора в 2026 году из-за ограничений по срокам.

    Ранее сообщалось, что другим потенциальным кандидатом в президенты США от демократов на выборах 2028 года может стать Камала Харрис, которая не исключает выдвижение своей кандидатуры.

    Рустем Кожыбаев
    Автор
