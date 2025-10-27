Губернатор Калифорнии готов баллотироваться в президенты США
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что «солгал бы», если бы отрицал свои планы баллотироваться в президенты, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Данное заявление политик-демократ сделал во время интервью в программе «CBS News Sunday Morning». На вопрос о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах, губернатор ответил утвердительно.
— Да, иначе я бы солгал. Я бы просто солгал, а я не могу этого сделать, — сообщил Гэвин Ньюсом.
Ньюсом стал одним из главных критиков президента Дональда Трампа, осуждая действия администрации в таких вопросах, как развертывание Национальной гвардии и иммиграционные рейды. Губернатор также вступил в конфликт с республиканцами по поводу перераспределения избирательных округов.
Ньюсом был впервые избран губернатором Калифорнии в 2018 году. Он не сможет переизбраться на пост губернатора в 2026 году из-за ограничений по срокам.
Ранее сообщалось, что другим потенциальным кандидатом в президенты США от демократов на выборах 2028 года может стать Камала Харрис, которая не исключает выдвижение своей кандидатуры.