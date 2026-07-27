Грязную воду слили в реку возле озера Сайран в Алматы

Жители Алматы обнаружили и зафиксировали слив темной жидкости, похожей на отходы, в русло реки Большая Алматинка, чуть севернее озера Сайран, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обеспокоенные горожане, выкладывая видео в соцсети, отметили, что происхождение потока темной воды и его состав не известны, что порождает еще больше вопросов.

В управлении экологии и окружающей среды Алматы, комментируя ситуацию, сообщили, что совместно с аппаратом акима Ауэзовского района сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля и управления административной полиции Бостандыкского района провели визуальное обследование указанного участка.

По результатам обследования выяснилось, что выявленный сброс является частью водоотводного коллектора и арычной сети, предназначенной для отвода дождевых и талых вод, а также пропуска поливной воды.

— Вместе с тем для исключения возможного загрязнения окружающей среды будут отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований. По результатам анализов, в случае выявления нарушений требований экологического законодательства, уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, — заверили в управлении.

Ранее стало известно, что более 2,5 тысячи жителей Алматы получили доступ к питьевой воде за счет возвращенных активов.